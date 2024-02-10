ملك الأردن يعلق عقب هزيمة النشامى أمام قطر بسبب الحكم الصيني

وطن – في أول تعليق له على هزيمة منتخب بلاده بنهائي بطولة كأس آسيا أمام المنتخب القطري على ملعب استاد لوسيل، السبت، وجه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، التحية والشكر للاعبي المنتخب وعناصره على مجهودهم الكبير رغم الخسارة.

وفاز “العنابي” ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على النشامى، بثلاثية من إمضاء مهاجم الفريق أكرم عفيف، وهو الهاتريك الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ضربات جزاء احتسبها الحكم الصيني لقطر وسط تشكيك بقرارات الحكم.

رسالة الملك عبدالله الثاني للنشامى بعد الهزيمة أمام قطر

وقال ملك الأردن في حديثه للاعبي المنتخب عبر تغريدة بحسابه الرسمي بإكس: “عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة.”

عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية.

نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي pic.twitter.com/GhbIPFQEXr — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 10, 2024

وأشاد العاهل الأردني بالنشامى رغم الخسارة التي يرى الكثيرون بأن الحكم الصيني “ما نينغ” تسبب بها وانحاز لقطر:”قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية.”

كما هنأ الملك عبدالله “الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي.”

ولاقت تغريدة الملك تفاعلا كبيرا جدا من قبل الأردنيين، الذين استغلوا التغريدة للتعليق على الحكم الصيني “ما نينغ” وتوضيحه ظلمه للأردن عبر 3 ضربات جزاء احتسبها للمنتخب القطري، يرون أنها غير مستحقة.

مليون مبروك للنشامى 🇯🇴🇯🇴🇯🇴❤️ فوز ضربات الجزاء ليس فوزاً مستحقاً الحكم الصيني الذي أفسد المباراة 👍#الاردن_قطر pic.twitter.com/CYBEOrK0it — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) February 10, 2024

الحكم الصيني وضربات جزاء العنابي

واليوم، السبت، وعلى أرضية ملعب استاد لوسيل المونديالي بقطر أثار احتساب الحكم الصيني ما نينغ، ثلاث ركلات جزاء لصالح العنابي ضد الأردن بنهائي كأس آسيا جدلا واسعا وامتعاضا من الجماهير الأردنية.

ونال “العنابي” ثلاث ركلات جزاء، بواقع واحدة في الشوط الأول واثنتين في الشوط الثاني.

أكرم عفيف ترجم ضربات الجزاء الـ3 إلى ثلاثة أهداف، ليقود المنتخب القطري للفوز 3-1 والتتويج بلقب بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي.