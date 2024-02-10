الرئيسية » الهدهد » ملك الأردن يعلق عقب هزيمة النشامى أمام قطر بسبب الحكم الصيني

ملك الأردن يعلق عقب هزيمة النشامى أمام قطر بسبب الحكم الصيني

بقلم
ملك الأردن يعلق عقب هزيمة النشامى أمام قطر بسبب الحكم الصيني

وطن – في أول تعليق له على هزيمة منتخب بلاده بنهائي بطولة كأس آسيا أمام المنتخب القطري على ملعب استاد لوسيل، السبت، وجه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، التحية والشكر للاعبي المنتخب وعناصره على مجهودهم الكبير رغم الخسارة.

وفاز “العنابي” ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على النشامى، بثلاثية من إمضاء مهاجم الفريق أكرم عفيف، وهو الهاتريك الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ضربات جزاء احتسبها الحكم الصيني لقطر وسط تشكيك بقرارات الحكم.

رسالة الملك عبدالله الثاني للنشامى بعد الهزيمة أمام قطر

وقال ملك الأردن في حديثه للاعبي المنتخب عبر تغريدة بحسابه الرسمي بإكس: “عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة.”

وأشاد العاهل الأردني بالنشامى رغم الخسارة التي يرى الكثيرون بأن الحكم الصيني “ما نينغ” تسبب بها وانحاز لقطر:”قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية.”

كما هنأ الملك عبدالله “الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي.”

ولاقت تغريدة الملك تفاعلا كبيرا جدا من قبل الأردنيين، الذين استغلوا التغريدة للتعليق على الحكم الصيني “ما نينغ” وتوضيحه ظلمه للأردن عبر 3 ضربات جزاء احتسبها للمنتخب القطري، يرون أنها غير مستحقة.

الحكم الصيني وضربات جزاء العنابي

واليوم، السبت، وعلى أرضية ملعب استاد لوسيل المونديالي بقطر أثار احتساب الحكم الصيني ما نينغ، ثلاث ركلات جزاء لصالح العنابي ضد الأردن بنهائي كأس آسيا جدلا واسعا وامتعاضا من الجماهير الأردنية.

تعليق "زايد"
تعليق “زايد”

ونال “العنابي” ثلاث ركلات جزاء، بواقع واحدة في الشوط الأول واثنتين في الشوط الثاني.

أكرم عفيف ترجم ضربات الجزاء الـ3 إلى ثلاثة أهداف، ليقود المنتخب القطري للفوز 3-1 والتتويج بلقب بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي.

قد يعجبك أيضاً

رسالة من أمير قطر تميم بن حمد ووالدته للأردن والنشامى بعد خسارتهم أمام العنابي

رسالة من أمير قطر ووالدته للأردن والنشامى بعد خسارتهم أمام العنابي

ملك الأردن يعلق عقب هزيمة النشامى أمام قطر بسبب الحكم الصيني

ملك الأردن يعلق عقب هزيمة النشامى أمام قطر بسبب الحكم الصيني

قصف مركبات الشرطة الفلسطينية في رفح

قبل اجتياح رفح .. لماذا كثف جيش الاحتلال قصف مركبات الشرطة الفلسطينية؟!

صدفة عجيبة نادرة لأكرم عفيف مع ميسي شهدتها مباراة قطر والأردن

صدفة عجيبة نادرة لأكرم عفيف مع ميسي شهدتها مباراة قطر والأردن (شاهد)

ترامب يضرب بايدن "بالسيسي المكسيكي".. جاء بالمكسيك على حدود غزة

ترامب يضرب بايدن “بالسيسي المكسيكي”.. جاء بالمكسيك على حدود غزة (شاهد)

"تاكر وبوتين ونهاية العالم".. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

“تاكر وبوتين ونهاية العالم”.. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior