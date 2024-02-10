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مباراة قطر والأردن.. الشيخ تميم يعانق الأمير الحسين في استاد لوسيل (فيديو)

بقلم
مباراة قطر والأردن.. الشيخ تميم يعانق الأمير الحسين في استاد لوسيل

وطن – اهتز استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بالنشيد الوطني القطري قبل بدء المباراة الحاسمة بنهائي كأس آسيا 2023 بين فريقي قطر والأردن، ووثق مقطع فيديو ظهور أمير قطر وإلى جانبه ولي العهد الأردني الأمير الحسين في المقصورة الرئيسية بمدرجات استاد لوسيل.

ويلتقي الآن المنتخب القطري مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا بنسختها الحالية، والمقامة على الأراضي القطرية.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد المباراة النهائية وشوهد مدرجات الملعب وهي ترتج من هتافات الجمهور وأهازيجه.

فيما يرى أحد الفنانين وهو يردد وسط الملعب النشيد الوطني الذي تقول بعض كلماته :”قسماً بمن رفع السماء قسماً بمن نشر الضياء قطر ستبقى تسمو بروحي”.

ويرى الشيخ تميم وهو يقف مع العديد من مسؤولي الدولة وهم يرددون النشيد الوطني.

عناق القادة على المنصة

وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) مشهد عناق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال مباراة منتخب “العنابي” ومنتخب “النشامى”، مساء السبت.

وأظهرت اللقطة التي نشرها موقع “سكاي كورة” حضور أمير قطر وولي العهد الأردني في استاد لوسيل، ثم تحدثا معا وتعانقا.

وحضر ولي العهد الأردني على مدرجات استاد لوسيل، إذ حرص على دعم وتشجيع منتخب “النشامى” في مباراته المصيرية.

كما عزف النشيد الوطني الأردني قبل المباراة الفاصلة بين الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا.

ويأمل كلا الفريقين نيل بطولة كأس آسيا بنسختها الـحالية 2023 وسبق لمنتخب “العنابي” أن تُوج بلقب بطولة “القارة الصفراء”.

فيما لم يسبق لمنتخب “النشامى” أن حقق اللقب القاري ومثل وصوله إلى نهائي الكأس مفاجأة بعد استبعاد فرق قوية مثل كوريا الجنوبية وايران وفرق أسيوية أخرى.

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مباراة قطر والأردن.. الشيخ تميم يعانق الأمير الحسين في استاد لوسيل

مباراة قطر والأردن.. الشيخ تميم يعانق الأمير الحسين في استاد لوسيل (فيديو)

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