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بث مباشر.. مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

بقلم
بث مباشر قطر والأردن

وطن- يترقب جماهير كرة القدم العربية في أرجاء المعمورة، مباراة قطر والأردن، السبت، في نهائي كأس آسيا 2023، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.

وستنطلق مباراة قطر والأردن بصافرة حكم المباراة الصيني ما نينج، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) وقطر ودول الخليج العربي.

بث مباشر مباراة قطر والأردن

بينما ستكون المباراة بتوقيت الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين ومصر عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، فستكون عند الساعة الرابعة مساءً.

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معلق مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

ومن المقرر أن يعلق على مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 بنسخته ال18، عبر شبكة قنوات ( بي إن سبورتس) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

وستنقل مباراة نهائي كأس آسيا 2023 على قناة (beIN Sports Asian Cup 1) بتردد على النايل سات 12188 وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/2 ومعدل تردد الموجة 8PSK.

منتخب الأردن
منتخب الأردن لكرة القدم
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كما وستبث المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 قنوات الكأس القطرية وقنوات عربية أخرى.

وكان منتخب قطر (العنابي) حامل اللقب، قد وصل نهائي كأس آسيا 2023 على حساب نظيره الإيراني، بعد الفوز المثير عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

منتخب قطر
المنتخب القطري

كما وتأهل منتخب نشامى الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة الآسيوية، على حساب كوريا الجنوبية بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين دون مقابل.

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