عشرات الدبابات على الحدود المصرية مع غزة على وقع عملية رفح المرتقبة

وطن – كشف مصدران أمنيان مصريان، أن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين.

جاء ذلك في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن أن جيش الاحتلال صدّق على عملية عسكرية في رفح.

“رويترز” عن مصادر أمنية: مصر تعزز تواجدها الأمني على حدود غزة بنحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى شمال شرق سيناء الأسبوعين الماضيين وسط إرهاصات هجوم بري إسرائيلي على رفح في غزة pic.twitter.com/1l6KCSun0j — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 9, 2024

وجاءت الخطوة المصرية، قبل إقدام إسرائيل على توسيع عدوانها البري على قطاع قطاع غزة، ليشمل مدينة رفح التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن.

ويثير هذا الأمر، مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.

إجراءات مصرية على الحدود

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا تمتد أسسه في الأرض 6 أمتار وتعلوه أسلاك شائكة.

وقال المصدران الأمنيان إن مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.

وسبق أن كشفت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها ردا على تلميحات إسرائيلية إلى أن حركة حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر.

وأضافت الهيئة أن ثلاثة صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.

جيش الاحتلال يصدّق على عملية رفح

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد أفادت بأن جيش الاحتلال، صدّق على عملية عسكرية في رفح.

وقالت الصحيفة إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.

من جهتها، تحدّثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن أن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها.

قلق دولي من عملية رفح

وتتفاقم حالة القلق الدولي، على مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجؤوا إلى رفح منذ أن هددت إسرائيل باقتحام بري للمدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وكانت الولايات المتحدة قد أكّدت أنها لا تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لمحنة المدنيين.