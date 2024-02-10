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صدفة عجيبة نادرة لأكرم عفيف مع ميسي شهدتها مباراة قطر والأردن (شاهد)

بقلم
صدفة عجيبة نادرة لأكرم عفيف مع ميسي شهدتها مباراة قطر والأردن

وطن – شهدت مباراة قطر والأردن ضمن نهائي كأس آسيا، السبت، والتي توج فيها العنابي بلقب بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي، صدفة غريبة بأحد أهداف هاتريك أكرم عفيف الذي تشابه بكل شيء مع هدف سابق لميسي.

وتمثلت هذه الصدفة في تشابه هدف لاعب العنابي أكرم عفيف مع هدف للاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في نهائي كأس العالم بقطر 2022.

هدف أكرم عفيف وصدفة عجيبة مع ميسي

حيث أحرز ميسي الهدف في نفس الدولة وبنفس الملعب وفي نفس المرمى وفي نفس الدقيقة.

والمفارقة الأكبر أن الهدف عن طريق ركلة جزاء أيضا، وهي من الصدف النادرة في ملاعب “الساحرة المستديرة” كما يطلق عليها عشاقها.

وتقدم المنتخب القطري عن طريق لاعبه أكرم عفيف بهدف في الدقيقة 22 سجل عبر ركلة جزاء، فيما سجل المنتخب الوطني الأردني في الدقيقة 65 هدف التعادل في مرمى قطر.

هدف التقدم

وفي الدقيقة 73 سجل عفيف هدف التقدم على الأردن عن طريق ركلة جزاء حصل عليها، بعد عرقلة من عبد الله نصيب مدافع المنتخب الأردني داخل منطقة الجزاء ليسددها أكرم على يمين يزيد أبو ليلى حارس النشامى.

كما سجل أكرم عفيف الهدف الثالث في الدقيقة 90 +4 بركلة جزاء.

وبالمقابل قاد كابتن الأرجنتين “ليونيل ميسي” منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس العالم قطر 2022، بعد مساهماته في صناعة وتسجيل الأهداف وسجل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء في ذات الدقيقة التي سجل فيها أكرم عفيف.

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هدفان للتاريخ

وسجل ميسي خلال كأس العالم قطر 2022، خمسة أهداف، كان 3 منهم من ركلات جزاء، أمام منتخبات السعودية، وهولندا، وكرواتيا، كما أنه أضاع ركلة جزاء.

وكما أصبح مونديال قطر عالقاً في الأذهان بأنه كان الأفضل في التاريخ والأول على أرض عربية، يبقى هدف ليونيل ميسي بمرمى المكسيك راسخاً في ذاكرة عشاق الكرة بأنه الهدف الذي فتح الباب للأرجنتين للتتويج باللقب.

كما سيُخلد هدف أكرم عفيف ضد منتخب الأردن، وبواسطته تمكن فريق “العنابي” أن يكرر إنجازه الذي حققه عام 2019 بنيل كاس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي.

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