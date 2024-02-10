حازم هنية.. حقيقة استشهاد نجل إسماعيل هنية في غزة (شاهد)

وطن – فنّدت منصة “تيقن” المهتمة بالتحقق من الأخبار وتصحيحها خبراً انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل، ويزعم استشهاد الشاب حازم إسماعيل هنية، نجل القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

ليتبين أن الخبر قديم وأن الشاب من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وليس ابنه.

بعد استهداف سيارته من قبل طائرات الكيان

رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه

استشهاد حازم اسماعیل هنية بعد استهداف مركبته قبل قليل من قبل طائرات الكيان #اسماعيل_هنية #إسماعيل_هنية #حازم_هنية #غزة #غزه #فلسطين #القدس pic.twitter.com/lclFTcBTd4 — الاعلامي بسام العريان (@bassamalaryan) February 10, 2024

حقيقة استشهاد نجل اسماعيل هنية

وقالت منصة “تيقن” وهي مشروع إعلامي، يهدف إلى رصد المعلومات غير الدقيقة مع تصحيحها بوسائل عدة، أن فريقها قام بالتحقيق من الخبر ووجد أنه منتشر على الإنترنت في 17 أكتوبر 2023 بنفس الاسم والصورة بعد 10 أيام فقط من بداية الحرب.

وبعد إعادة نشر الأخبار في 10 فبراير 2024، تواصل فريق تيقن مع الصحفي إسلام بدر الذي يغطي الحرب على غزة منذ بدايتها وينشر أخبار الحرب من داخل قطاع غزة المحاصر.

ليؤكد أن الشاب من أقارب رئيس المكتب السياسي لحماس لكنه ليس ابنه، كما أشار الصحفي بدر إلى أن أقرب الشهداء لإسماعيل هنية خلال الحرب هم أحفاده.

وكانت رؤى همام، حفيدة إسماعيل هنية، استشهدت في نوفمبر الماضي بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة البراق بغزة التي كانت تؤوي إليها مع عائلتها الذين كانوا قد نزحوا من مخيم الشاطئ للاجئين إلى هذه المدرسة والتي ضمّت عددا كبيرا من المدنيين.

وارتقى جراء الغارة العديد من الشهداء من بينهم نساء وأطفال.

كما استشهد حفيد هنية الأكبر بعدها بأسبوعين وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، حينها أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استشهد رفقة ابنته.