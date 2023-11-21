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    الهدهد

    استشهاد الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية بعد أيام من استشهاد حفيدته رؤى

    يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من استشهاد الحفيدة الصغرى لهنية الطالبة "رؤوى همام" في قصف مماثل على منزل ذويها في قطاع غزة
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    إسماعيل هنية وحفيده جمال
    إسماعيل هنية وحفيده الشهيد جمال محمد هنية

    وطن – أعلنت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن الإعلامي “جمال محمد هنية” الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، استشهد مع ابنته في قصف نفذته قوات الاحتلال، الثلاثاء، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحي.

    ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من استشهاد الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة “رؤى همام” في قصف مماثل على منزل ذويها في قطاع غزة.

    الإعلامي جمال محمد هنية استشهد مع ابنته

    وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استشهد رفقة ابنته.

    ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ46، حيث استمر القصف مستهدفا المستشفيات والمدارس والمخيمات، مما أوقع مزيدا من الشهداء والجرحى، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.

    وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر الثلاثاء، أن الحركة “تقترب من التوصّل لاتفاق” على هدنة مع إسرائيل.

    ومنذ شهر ونصف، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد نحو نصفهم من الأطفال، فضلا عن أكثر من 30 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة.

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