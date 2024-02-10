ترامب يضرب بايدن “بالسيسي المكسيكي”.. جاء بالمكسيك على حدود غزة (شاهد)

وطن – وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سخرية واسعة بحق الرئيس الحالي جو بايدن، بعد زلة لسان الأخير أثناء حديثه عن مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي وأزمة معبر رفح، والتي قال فيها بالخطأ: “الرئيس المكسيكي السيسي”.

وضمن شبكته الاجتماعيّة “تروث سوشيال” شارك ترامب خريطة زائفة للشرق الأوسط، يحلّ فيها اسم المكسيك محلّ اسم مصر وكتب في أسفلها عبارة “المصدر: جو بايدن”.

View this post on Instagram A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

وكان ترامب قد نشر في يناير/كانون الأول مقطعًا انتخابيًّا ساخرًا يعتمد على صور غير مواتية لمنافسه.

البيت الأبيض دار للمسنين

وصوّر الفيديو البيت الأبيض على أنّه “دار للمُسنّين” مُريحة “يشعر سكّانها وكأنّهم رؤساء”.

وقال ترامب عن بايدن: “لا أعتقد أنّه يعلم أنّه على قيد الحياة”.

وكان بايدن قد وقع في زلة لسان جديدة خلال حديثه أمام تجمع لأعضاء لوبي السلاح بالجمعيّة الوطنيّة للأسلحة “إن آر إيه” في ولاية بنسلفانيا.

مش ممكن ده مقطع الموسم وكل موسم رسميا عبد الفتاح المكسيكي بايدن يصف السيسي بالرئيس المكسيكي على الهواء مباشرة#المكسيكي#السيسى #بايدن pic.twitter.com/oYDsog4eA2 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 9, 2024

وانتشر مقطع فيديو، من كلمة بايدن، وهو يقع في زلة اللسان في حديثه عن السيسي وما يحدث في قطاع غزة.

السيسي المكسيكي

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول، والذي نُشر على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة أكس: “كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات”.

🔴🔴حتى أنت يا ترامب😳🤦🏽‍♂️

كما توقعت أمس

لم يفوت #ترامب منافس بايدن اللدود فرصة ذهبية للسخرية والإستهزاء من زلة لسان بايدن بوضع خريطة وإلى جانبها المكسيك بدل مصر ..

مستغلاً ومسقطاً تراجع ذاكرة وتخبط بايدن!!

🔴🔴وذلك بعد زلة لسان الرئيس #بابدن بخلطه بين الرئيس المصري عبدالفتاح… pic.twitter.com/b0l267eOpq — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) February 10, 2024

وأضاف الرئيس الأمريكي: “تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف”.

كلمات الرئيس الأمريكي أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذبت أنظار الكثير وصنعت تفاعلاً واسعاً.

اللافت أن زلة لسان بايدن هي الثالثة خلال أسبوع فقط، ففي وقت سابق اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول، الذي توفي عام 2017 بدلاً من أنغيلا ميركل.