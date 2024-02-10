الرئيسية » الهدهد » “تاكر وبوتين ونهاية العالم”.. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

“تاكر وبوتين ونهاية العالم”.. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

بقلم
"تاكر وبوتين ونهاية العالم".. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

وطن – حذر الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين الملقب “بعقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، من اتجاه العالم نحو الدمار والنهاية بالأسلحة النووية في سياق تعليقه على مقابلة الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وأجرى بوتين مقابلة مطولة استمرت أكثر من ساعتين مع كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها، ووجهت للجمهور الأمريكي والغربي.

وشدد الرئيس الروسي خلال تلك المقابلة على عدة نقاط خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وتحدث عن العلاقة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “دوغين” في مقال حمل عنوان “تاكر وبوتين ونهاية العالم” نشرته مجلة “أركتوس”: “كل شيء يتجه نحو استخدام الأسلحة النووية وربما تدمير البشرية”.

  • اقرأ أيضا:
بعد حديثه عن “نهاية العالم”.. هذا ما طلبه العقل المدبر لـ بوتين من المسلمين

وجوه الثورة الأمريكية

ووصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والإعلامي تاكر كارلسون، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، إضافة إلى حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، بأنهم “وجوه الثورة الأميركية التي تلوح في الأفق”.

وذكر الفيلسوف الروسي: “نحن في حالة حرب مع الغرب الليبرالي. لذا فلتكن هناك على الأقل صداقة مع الغرب المحافظ”.

دوغين تساءل: “هل يفهم الغرب ما يفعله، ويدفع العالم نحو النهاية؟ هناك بوتين حقيقي وروسيا حقيقية.. انظروا إلى ما فعله أنصار العولمة ومدى قربنا منها”.

ورأى “عقل بوتين” أن رحلة تاكر كارلسون إلى موسكو الفرصة الأخيرة لوقف اختفاء البشرية والاهتمام الهائل بهذه المقابلة “يشهد على وعي البشرية بخطورة الوضع” حسب دوغين.

وأكمل الفيلسوف الروسي حديثه بأن “على أميركا اختيار ترامب، وتاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأبوت للحصول على فرصة التوقف على حافة الهاوية”.

وألكسندر دوغين هو باحث سياسي ومؤرخ اشتهر بـ”راسبوتين بوتين” و”عقل بوتين” وهو أستاذ علم الاجتماع في “جامعة موسكو” سابقا، والمستشار السياسي والعسكري للكرملين.

قد يعجبك أيضاً

"تاكر وبوتين ونهاية العالم".. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

“تاكر وبوتين ونهاية العالم”.. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

حازم هنية.. حقيقة استشهاد نجل إسماعيل هنية في غزة

حازم هنية.. حقيقة استشهاد نجل إسماعيل هنية في غزة (شاهد)

حسن الهيدوس

على طريقة ميسي.. حسن الهيدوس نجم العنابي القطري يرتدي البشت ويرفع كأس آسيا داخل ملعب لوسيل (شاهد)

الحكم الصيني متهم بالرشوة وكرر نفس السيناريو مع الهلال.. هل انحاز لقطر بهاتريك عفيف؟

الحكم الصيني متهم بالرشوة وكرر نفس السيناريو مع الهلال.. هل انحاز لقطر بهاتريك عفيف؟

العنابي القطري

3 ركلات جزاء وهاتريك أكرم عفيف.. العنابي القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 للمرة الثانية بفوزه على نشامى الأردن (شاهد)

رمز لها بـ"S" وأهداها الهاتريك.. من هي زوجة أكرم عفيف الكويتية؟

رمز لها بـ”S” وأهداها الهاتريك.. من هي زوجة أكرم عفيف الكويتية؟ (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior