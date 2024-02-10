“تاكر وبوتين ونهاية العالم”.. ألكسندر دوغين يدعو لإنقاذ البشرية قبل فوات الأوان

وطن – حذر الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين الملقب “بعقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، من اتجاه العالم نحو الدمار والنهاية بالأسلحة النووية في سياق تعليقه على مقابلة الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وأجرى بوتين مقابلة مطولة استمرت أكثر من ساعتين مع كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها، ووجهت للجمهور الأمريكي والغربي.

وشدد الرئيس الروسي خلال تلك المقابلة على عدة نقاط خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وتحدث عن العلاقة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد 5 ساعات متواصلة من الترجمة والتلخيص إليكم ملخص لقاء الرئيس الروسي بوتين المنتظر عالميًا، هذا المقطع تم تلخيصه من ساعتين إلى 30 دقيقة فقط.. المذيع "تاكر كارلسون" يقول: قمنا بطرح أسئلة واضحة لماذا فعلت ذلك؟ (يقصد غزو أوكرانيا)

الرئيس بوتين: أريدك كمواطن أمريكي والمشاهدين… pic.twitter.com/zQEsovUJUM — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) February 9, 2024

وقال “دوغين” في مقال حمل عنوان “تاكر وبوتين ونهاية العالم” نشرته مجلة “أركتوس”: “كل شيء يتجه نحو استخدام الأسلحة النووية وربما تدمير البشرية”.

بوتين : في الحرب الدعائية، من الصعب للغاية هزيمة الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة تسيطر على جميع وسائل الإعلام العالمية والعديد من وسائل الإعلام الأوروبية. pic.twitter.com/LwTp7f43bw — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 8, 2024

اقرأ أيضا:

وجوه الثورة الأمريكية

ووصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والإعلامي تاكر كارلسون، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، إضافة إلى حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، بأنهم “وجوه الثورة الأميركية التي تلوح في الأفق”.

وذكر الفيلسوف الروسي: “نحن في حالة حرب مع الغرب الليبرالي. لذا فلتكن هناك على الأقل صداقة مع الغرب المحافظ”.

دوغين تساءل: “هل يفهم الغرب ما يفعله، ويدفع العالم نحو النهاية؟ هناك بوتين حقيقي وروسيا حقيقية.. انظروا إلى ما فعله أنصار العولمة ومدى قربنا منها”.

" المقابله التي ينتظرها الجميع وحاول ساسه

غربيون منعها

.

" مقابلة المذيع الامريكي تاكر كارلسون مع بوتين" .

تاكر كارلسون لبوتين:

“في خطابك قبل حرب أوكرانيا، قلت إن الولايات المتحدة يمكن أن تهاجم روسيا من خلال الناتو. كيف أتيت إلى هذا الاستنتاج؟" 📍فلاديمير بوتين للمذيع :… pic.twitter.com/w5tHUFVCVL — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) February 9, 2024

ورأى “عقل بوتين” أن رحلة تاكر كارلسون إلى موسكو الفرصة الأخيرة لوقف اختفاء البشرية والاهتمام الهائل بهذه المقابلة “يشهد على وعي البشرية بخطورة الوضع” حسب دوغين.

وأكمل الفيلسوف الروسي حديثه بأن “على أميركا اختيار ترامب، وتاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأبوت للحصول على فرصة التوقف على حافة الهاوية”.

وألكسندر دوغين هو باحث سياسي ومؤرخ اشتهر بـ”راسبوتين بوتين” و”عقل بوتين” وهو أستاذ علم الاجتماع في “جامعة موسكو” سابقا، والمستشار السياسي والعسكري للكرملين.