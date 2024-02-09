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“مقابلة القرن”.. بوتين يفجر مفاجآت في حواره مع تاكر كارلسون صديق ترامب (فيديو)

بقلم
"مقابلة القرن".. بوتين يفجر مفاجآت في حواره مع تاكر كارلسون صديق ترامب

وطن – ما إن تم الإعلان عن موعد لعرض مقابلة أجراها الإعلامي الأمريكي “تاكر كارلسون” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى تزاحم الملايين من مرتادي إكس-تويتر سابقاً- لترقب عرض المقابلة ومعرفة مضمونها والحصول على المزيد من المعلومات عن الصحفي الذي سيجريها.

ومنذ نشر كارلسون ـ الإعلامي الأمريكي المقرب من ترامب ـ مقطع فيديو على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- يعلن فيه عن وصوله موسكو، لإجراء حوار مع الرئيس بوتين أصبح تاكر كارلسون بلا مبالغة أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأمريكي والروسي على حد سواء.

مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون

حيث حقق مقطع الفيديو له على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو حتى وقت كتابة هذه السطور أكثر من 100 مليون مشاهدة بعد تحقيقه 5.2 مليون خلال ساعة واحدة وقت نشره.

وكان بوتين استخدم أول مقابلة له مع صحفي غربي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لإلقاء اللوم في الصراع على الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلًا إن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أدى إلى إطالة أمده بسبب بوريس جونسون.

وقال إن استخدام الدولار كأداة في الصراع السياسي أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية للقيادة الأمريكية.

وأبان بوتين في لقائه مع كارلسون أنه من الصعب الانتصار في الحرب الدعائية على الولايات المتحدة، فهي تسيطر على كافة وسائل الإعلام في العالم.

ولفت بوتين إلى أن التعريفات بشأن الجواسيس تختلف لكن الحصول على معلومات سرية هو تجسس، وزعم أيضا أن الصحفي الأمريكي المحتجز إيفان غيرشكوفيتش “أُلقي القبض عليه متلبسًا”، وهو يتعامل مع معلومات سرية في روسيا، لكنه أضاف أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإطلاق سراحه.

صحفي مثير للجدل

ووفق شبكة “بي بي سي” البريطانية فإن اللقاء المتلفز مع بوتين سيجلب موجة جديدة من الاهتمام إلى كارلسون، الذي كان قد أثار الكثير من الجدل بعد أن انتقد خطط الرئيس جو بايدن لمعالجة التحيز العنصري في مجال الإسكان، وهاجم هانتر، نجل بايدن، وسخر من الاختصار الشائع الاستخدام للمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا.

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من هو الصحفي كارلسون؟

والصحفي كارلسون هو أول صحفي غربي يجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ غزو بلاده لأوكرانيا في فبراير 2022، وأطلق النشطاء على هذه المقابلة اسم “مقابلة القرن”.

ولمدة ست سنوات، كان برنامجه الذي يُعرض على قناة “فوكس نيوز” في وقت الذروة لمدة ساعة، يجذب باستمرار حوالي ثلاثة ملايين مشاهد كل مساء.

ووفق المصدر ذاته فكارلسون ينحدر من ولاية كاليفورنيا، وهو ابن فنان وصحفي حر ” فري لانس” ، دخل عالم الإعلام لأول مرة في التسعينيات، حيث كتب للعديد من المطبوعات الشهيرة بما في ذلك مجلة نيويورك، وإسكواير، وذا نيو ريبابليك.

وفي عام 2010، أسس مع زميله السابق في الجامعة نيل باتل، موقع الأخبار المحافظ The Daily Caller، الذي يُنظر إليه على أنه بديل للمواقع ذات الميول اليسارية مثل Huffington Post. وقطع السيد كارلسون العلاقات مع الموقع في عام 2020.

وبينما زاد نفوذه على الإنترنت، قام كارلسون أيضًا بغزو مجال البث وعمل كمعلق لشبكة CNN في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن ينضم إلى MSNBC لاستضافة برنامج ليلي.

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