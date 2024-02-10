بعد أزمته مع نيس لدعمه فلسطين.. انتقال الجزائري عطال إلى الدوري التركي (صور)

وطن- انتقل النجم الجزائري الدولي يوسف عطال بعد أزمته مع نادي نيس الفرنسي لدعمه فلسطين إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، من بوابة نادي أضنة سبور التركي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو).

وأعلن نادي أضنة سبور التركي عبر حسابه على منصة (X)، الجمعة، عن انضمام اللاعب الجزائري الدولي يوسف عطال إلى صفوف فريقه بعد أزمته مع نادي نيس وإيقافه بقرار من النادي ورابطة الدوري الفرنسي لدعمه فلسطين.

انتقال يوسف عطال إلى الدوري التركي الممتاز

كما وعلق النادي على صورة اللاعب عطال، ” مرحباً بك في عائلتنا.. نتمنى لك التوفيق في نادينا”.

Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/4vBzBYAeZd — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 9, 2024

ولم يكشف نادي أضنة سبور التركي عن تفاصيل صفقته مع المدافع الجزائري الدولي يوسف عطال، إلا أن تقرير نشره موقع ” فوت ميركاتو” الفرنسي كشف تفاصيل الصفقة بين اللاعب والنادي مع نهاية سوق الميركاتو الشتوي.

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عقد على سبيل الإعارة

وذكر التقرير، ” اللاعب عطال وقع على عقد إعارة لمدة 6 شهور (أي حتى نهاية الموسم)، مع العلم أن اللاعب ينتهي عقده مع نادي نيس الصيف القادم”.

وكان نادي نيس الفرنسي قد أوقف اللاعب الجزائري عطال، بعد نشره مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات عبر حسابه على الانستغرام يدعو فيه على اليهود، تضامناً مع فلسطين إثر الحرب المتواصلة على غزة لليوم ال127 على التوالي.

كما ويحتل فريق أضنة سبور في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 31 نقطة، خلفاً للمتصدر فنربخشة برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.