الرئيسية » رياضة » بعد أزمته مع نيس لدعمه فلسطين.. انتقال الجزائري عطال إلى الدوري التركي (صور)

بعد أزمته مع نيس لدعمه فلسطين.. انتقال الجزائري عطال إلى الدوري التركي (صور)

بقلم
اللاعب يوسف عطال

وطن- انتقل النجم الجزائري الدولي يوسف عطال بعد أزمته مع نادي نيس الفرنسي لدعمه فلسطين إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، من بوابة نادي أضنة سبور التركي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو).

وأعلن نادي أضنة سبور التركي عبر حسابه على منصة (X)، الجمعة، عن انضمام اللاعب الجزائري الدولي يوسف عطال إلى صفوف فريقه بعد أزمته مع نادي نيس وإيقافه بقرار من النادي ورابطة الدوري الفرنسي لدعمه فلسطين.

انتقال يوسف عطال إلى الدوري التركي الممتاز

كما وعلق النادي على صورة اللاعب عطال، ” مرحباً بك في عائلتنا.. نتمنى لك التوفيق في نادينا”.

ولم يكشف نادي أضنة سبور التركي عن تفاصيل صفقته مع المدافع الجزائري الدولي يوسف عطال، إلا أن تقرير نشره موقع ” فوت ميركاتو” الفرنسي كشف تفاصيل الصفقة بين اللاعب والنادي مع نهاية سوق الميركاتو الشتوي.

توقيع عطال مع نادي أضنة سبور
مراسم توقيع اللاعب يوسف عطال مع أضنة سبور
اقرأ أيضاً: 
عقد على سبيل الإعارة

وذكر التقرير، ” اللاعب عطال وقع على عقد إعارة لمدة 6 شهور (أي حتى نهاية الموسم)، مع العلم أن اللاعب ينتهي عقده مع نادي نيس الصيف القادم”.

الجزائري عطال
يوسف عطال

وكان نادي نيس الفرنسي قد أوقف اللاعب الجزائري عطال، بعد نشره مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات عبر حسابه على الانستغرام  يدعو فيه على اليهود، تضامناً مع فلسطين إثر الحرب المتواصلة على غزة لليوم ال127 على التوالي.

كما ويحتل فريق أضنة سبور في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 31 نقطة، خلفاً للمتصدر فنربخشة برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

اللاعب يوسف عطال

بعد أزمته مع نيس لدعمه فلسطين.. انتقال الجزائري عطال إلى الدوري التركي (صور)

السلطات السعودية

اعتقالات وغرامات.. السعودية تصب غضبها على إدارة نادي سعودي بسبب “أهازيج جماهيرية”

دحان بيده حكم نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

حكم عربي سيقود مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

الإمارات 84

نذر خطوة تصعيدية من معتقلي الرأي بالإمارات ضد قمع السلطات (تفاصيل)

تحركات إسرائيل في محور فيلادلفيا

خلافات داخل المجلس العسكري المصري للتعامل مع تحركات إسرائيل في محور فيلادلفيا.. وهذا موقف السيسي

رحلة جوية من باريس إلى طنجة

لحظات مرعبة لركاب طائرة خاضت أصعب هبوط في المغرب (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior