قراصنة يوقفون بث التلفزيون الإماراتي.. ما علاقة غزة؟ (تفاصيل)

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن قراصنة مدعومين من إيران، أوقفوا خدمات بث التلفزيون المباشر في دولة الإمارات العربية، لبث تقرير عن الحرب في غزة، من خلال مقدم أخبار بتقنية الـ “ديبفيك”.

جاء ذلك حسبما نقلت الصحيفة عن محللين في شركة مايكروسوفت، قائلة إن عملية قرصنة يديرها الحرس الثوري الإسلامي، وهو فرع رئيسي من القوات المسلحة الإيرانية، قامت بتعطيل منصات البث المباشر في الإمارات العربية المتحدة.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وجرت هذه العملية باستخدام بث إخباري مُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث قام مقدم أخبار مزيف بتقديم صور تظهر فلسطينيين مصابين وشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت مجموعة القرصنة المعروفة باسم “Cotton Sandstorm” مقاطع فيديو على منصة الرسائل “تلغراف”، تُظهر عمليات اختراق لثلاث خدمات بث مباشر عبر الإنترنت، وتعطيل قنوات الأخبار باستخدام المقدم المزيف للأخبار.

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تعطيل خدمة الأخبار

وبحسب ما ورد، فقد تم تعطيل خدمة أخبار مقرها في الإمارات العربية المتحدة، برسالة تقول: “ليس لدينا خيار سوى الاختراق لتوصيل هذه الرسالة لكم”.

وتلى هذه الرسالة، مقدم الأخبار المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي قدم لقطات “غرافيكية”، بالإضافة إلى شريط يعرض عدد الأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا في غزة حتى الآن.

والذكاء الاصطناعي التوليدي، هو المصطلح الذي يشير إلى التكنولوجيا التي يمكنها بسرعة إنتاج نصوص وأصوات وصور مقنعة من إشارات بسيطة تم كتابتها يدويًا.

وأصبح الخبراء يخشون من أن يتم استخدام المواد التي أنتجها الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعطيل الانتخابات هذا العام، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشير الخبراء إلى أن إيران استهدفت الانتخابات الأمريكية لعام 2020 بحملة سيبرانية شملت إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تخويفية للناخبين يزعم أنها من أعضاء في مجموعة اليمين المتطرف “Proud Boys”.

يُضاف إلى ذلك إنشاء موقع إلكتروني يحرض على العنف ضد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كريستوفر راي، وغيرهم، ونشر الإشاعات حول بنية التصويت.