اختراق أنظمة اللوحات الإعلانية في شوارع إسرائيل وهذا ما تم بثه عليها (شاهد)

في إطار الحرب النفسية التي لا تقل اهمية عن المجهود الحربي، تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق نظام اللوحات الإعلاية في إسرائيل وبث محتوى مؤيد له.

وأظهر مقطع فيديو وثقه مستوطنون إسرائليون وتم تداوله عبر مواقع التواصل، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من اختراق نظام شاشات الإعلان في شوارع مستوطنة “حولون” وبثت صوراً للعلم الفلسطيني وفيديوهات توثق لحظة إطلاقها للصواريخ نحو دولة الاحتلال.

المقـ ـاومة اخترقت جميع شاشات الإعلانات في الأراضي المحتلة وبثت رسائل، ومقاطع فيديو لعمليات قصـ ـف واقتحامات.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/JJ4Ou0HmFv — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 12, 2023

استعداد المقامة لمعركة طويلة الأجل

يأتي هذا في حين كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مستعدتان لمعركة طويلة، موضحة انه تم الإعداد لهذا الأمر جيداً على المستوى العسكري.

وقالت المصادر في تصريحات لموقع “العربي الجديد“، أن الحركتين تتعاملان وفق هذه المعطيات في الميدان.

وأكدت المصادر على أن كتائب عز الدين القسام على وجه الخصوص أعدت وتجهزت جيد لمثل هذا الاحتمال، مؤكدة أنه تقوم بتوزيع قدراتها وتنويع الضربات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتقاء 1354 شهيدا منذ بدء العدوان

ومع دخول الحرب في يومها السادس، أعلنت زارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد شهدء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا.

وقالت أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.

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ارتفاع عدد قتلى عملية طوفان الأقصى

في المقابل، أعلنت وزارة صحة الاحتلال، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 قتيل، وإصابة 3300 آخرين، بينهم 28 في حالة حرجة.

ونشر جيش الاحتلال أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا أخيرا، ليرتفع العدد المعلن إلى 220 ضابطا وجنديا، منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.