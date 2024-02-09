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سفينة مصرية تمد إسرائيل بالغذاء بينما “المكسيكي” يخنق غزة بغلق المعبر

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سفينة مصرية تمد إسرائيل بالغذاء بينما "المكسيكي" يخنق غزة بغلق المعبر

وطن – أثار إبحار سفينة “PAN GG” المصرية إلى إسرائيل ووصولها، الخميس 8 فبراير/شباط 2024، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي البعيد عن قطاع غزة المُحاصر 28 كيلومتراً، ردود واسعة وتساؤلات عن هوية مالكها.

وأظهرت البيانات المتعلقة بحركة السفن في المنطقة حركة السفينة المصرية والجهة المالكة لها. وهي سفينة “PAN GG” التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 2002 وتبحر تحت علم مصر.

ووفق البيانات الواردة فقد خرجت السفينة الخميس 8 فبراير/شباط 2024 من ميناء بورسعيد المصري، ووصلت إلى ميناء أسدود الساعة (22:46) بتوقيت غرينتش ولا تزال راسية حتى الساعة 9:30 من اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش.

رحلات متكررة ومجدولة لإسرائيل

وبحسب ما تظهره بيانات لتتبع حركة السفن حول العالم توجهت السفينة المصرية منذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2023، وحتى يوم 8 فبراير/شباط 2024، 4 مرات إلى مينائين للاحتلال الإسرائيلي.

ويوم 26 يناير/كانون الثاني وصلت السفينة إلى ميناء حيفا ثم توجهت إلى ميناء أسدود يوم 28 يناير/كانون الثاني، وعادت إلى ميناء أسدود يوم 2 فبراير/شباط، ثم رحلتها الأخيرة إلى نفس الميناء يوم 8 فبراير/شباط 2024.

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وخلال العام الماضي وصلت السفينة المصرية إلى أسدود 26 مرة بزيادة عن عدد مرات وصولها إلى موانئ “بور سعيد، والإسكندرية، ودمياط، والدخيلة” علماً أن لديها رحلات أخرى مجدولة من مصر إلى إسرائيل، ومن المقرر أن تتوجه السفينة مرات أخرى من ميناء بورسعيد إلى أسدود وبالعكس خلال الفترة من 12 فبراير/شباط 2024، إلى 3 مارس/آذار 2024.

ويقول الصحفي المصري أسامة جاويش معلقاً على ذلك أن توجه السفينة لإسرائيل يأتي في الوقت الذي “لا تستطيع فيه مصر إدخال شاحنة مساعدات واحدة الى قطاع غزة دون إذن إسرائيل وترسل سفينة كاملة إلى ميناء أسدود أكثر من مرة”.

من يملك السفينة المصرية PAN GG ؟

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية تعود ملكية السفينة إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978.

وتظهر بيانات “المنظمة البحرية الدولية” أن السفينة مملوكة لـ”Pan Marine Shipping Co” ويبلغ وزنها الإجمالي يبلغ 12450 طناً، وتتسع لـ 1155 حاوية.

الجدير بالذكر أنه ليس واضحاً ما هو نوع الحمولة التي تنقلها السفينة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية لكن يرجح أنها تتضمن مواداً غذائية مجمدة ومعلبة وجافة وأنواع أخرى تذهب للاحتلال.

ومنذ أشهر تتواصل الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثة عملية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.

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