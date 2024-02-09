جنود الاحتلال يعرضون أسلحتهم للبيع وإسرائيل في ورطة.. ما القصة؟

وطن – كشفت صحيفة “Makor Rishon” العبرية عن غضب كبير ساد بعض داعمي الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تبين لهم أن الكثير من المساعدات العسكرية المقدمة للحرب الوحشية ضد قطاع غزة تباع عبر منصات التواصل.

وأكدت الصحيفة أن الغضب وصل إلى العديد من الداعمين لوقف مساعداتهم ما وضع قيادة جيش الاحتلال في ورطة كبيرة، بعد اكتشاف عشرات الحالات التي يعرض فيها المقاتلون معداتهم للبيع في الإنترنت.

وتتضمن المبيعات أسلحة ودروع يتم عرضها للبيع بمبلغ 1000 شيكل لكل قطعة، إلى جانب الزي العسكري الذي يباع بعدة مئات من الشيكل.

وأغضب ما حدث الداعمين وكذلك مسؤولين عسكريين في قيادة جيش الاحتلال، لا سيما بعدما بدأ المانحون في التفكير بوقف مساعداتهم فيما أوقف آخرون تلك المساعدات بشكل فعلي خوفاً من بيعها.

نقص في معدات الاحتلال

وبحسب الصحيفة العبرية اكتشف جيش الاحتلال بعد تجنيد أكثر من 300.000 جندي احتياطي العديد من حالات النقص في المعدات، وكان بعض تلك المعدات مهمة للقتال مثل السترات والخوذات ومناظير الأسلحة وغيرها.

وذكرت وزارة الدفاع لدى الاحتلال أن وقف المساعدات واللجوء لمعدات أخرى غير قياسية لسد النقص قد يضر بسير العمليات العسكرية في غزة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله “إن بيع المعدات العسكرية محظور. ويتم التعامل مع كل حالة على حدة وفقاً للظروف” دون الإدلاء بأي معلومات أخرى.

جنود جيش الاحتلال يبيعون معداتهم القتالية بحثا عن المال

وفق ما جاء في تقرير لموقع Calcalist الإسرائيلي أمس وأضاف الموقع أن بعض الأسلحة المعروضة للبيع على الإنترنت مسروقة من جيش الاحتلال،وان هناك نقص حاد في معدات الجنود وأسلحتهم و قال أحد جنود احتياط جيش الاحتلال: "استُدعينا إلى… pic.twitter.com/hpVioPxhkO — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) February 9, 2024

وعلق الصحفي المصري أحمد منصور على ذلك: “باختصار اسرائيل وضعها مذري والحرب تشكل هروبا من مواجهة هذا الواقع وحينما ينقشع غبار الحرب سنكتشف حقيقة هشاشة اسرائيل من الداخل”.

وكتبت ماريا: “الانهيار الإسرائيلي كانَ ليكونَّ موجوداً منذ سنوات لولا دعم الحكومات الغربية وبعض الحكومات العربية لهم بالمال والعتاد”.

مذكرة أمريكية تتعلق بالأسلحة

وقبل يومين أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة رئاسية تطالب الحكومات الأجنبية التي تتلقى أسلحة من واشنطن، بتقديم ضمانات مكتوبة عن الالتزام بالقانون الدولي والأميركي.

وطلبت المذكرة الرئاسية من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للحصول على رقابة ذات معنى على الأسلحة التي تزود بها أميركا الحكومات الأجنبية (ومنها الاحتلال الإسرائيلي).

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يأتي ذلك في وقت يشن فيه الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما خلفت الحرب الوحشية الإسرائيلية المدعومة من عشرات الدول الغربية والعربية كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تاريخها.