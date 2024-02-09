جامعة أمريكية في قطر تثير الجدل بقرار مفاجئ أغضب الدوحة

وطن – أعلنت إدارة جامعة “تكساس إيه آند أم” الأمريكية إغلاق حرمها الجامعي في قطر، عقب مراجعة جاءت تتحدث عن “تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الجمعة، ذكرت إدارة الجامعة في بيان أنها قررت إعادة تقييم الوجود الفعلي للجامعة في قطر في خريف 2023.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستغرق الإغلاق النهائي للجامعة التي فتحت أبوابها في قطر عام 2003، أربع سنوات.

وجامعة “تكساس إيه آند أم” هي واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية في قطر. وتشمل المؤسسات الأخرى جورج تاون ونورث وسترن وكارنيجي ميلون.

بيان الجامعة الأمريكية

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في الجامعة الأمريكية بيل ماهومز: “قرر مجلس الإدارة أن المهمة الأساسية لتكساس إيه آند أم يجب أن يتم تطويرها بشكل أساسي داخل تكساس والولايات المتحدة”.

وأضاف: “بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، لن تحتاج الجامعة بالضرورة إلى بنية تحتية للحرم الجامعي على بعد 8000 ميل لدعم التعاون التعليمي والبحثي”.

ومؤخراً خضع تمويل الكليات الأمريكية من دول أجنبية بما في ذلك قطر للتدقيق في الكونغرس.

ويحقق المشرعون في تزايد معاداة السامية في حرم الجامعات الأمريكية منذ حرب غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ أشهر تتواصل الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة حيث شهدت رفح جنوب القطاع قصفا عنيفا، تزامن مع تحذيرات من كارثة عملية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة.

دور رئيسي لقطر في وساطات السلام

وجسدت قطر دوراً رئيسياً في الحراك الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وفي المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وتأججت التوترات في الجامعات الأمريكية في مدن الشرق الأوسط ،وخرج الطلاب في عدد كبير منها في مظاهرات حاشدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة.

وعلقت مؤسسة قطر التي تتعاون مع جامعة “تكساس إيه أند أم” وست جامعات أمريكية أخرى في الدولة الخليجية على الأمر.

وذكر بيان للمؤسسة أن القرار “تأثر بحملة تضليل تهدف إلى الإضرار بمصالح مؤسسة قطر”. مضيفاً أنه “من المثير للقلق أن هذه المعلومات المضللة أصبحت العامل الحاسم في القرار.. دون النظر إلى التأثير الإيجابي الكبير الذي جلبته هذه الشراكة لكل من قطر والولايات المتحدة”.

بيان من مؤسسة قطر



تأثر قرار مجلس أوصياء جامعة تكساس إي أند أم إنهاء الشراكة مع مؤسسة قطر بحملة تضليل تهدف للإضرار بمصالح المؤسسة. إن من المثير للقلق أن هذه المعلومات المضللة كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار بما يتجاوز المبادئ الأساسية للتعليم والمعرفة، دون أي اعتبار… — Qatar Foundation (@QF) February 9, 2024

وعلق السفير الأمريكي لدى قطر “تيمي ديفيس” على القرار بأنه “يشعر بخيبة أمل إزاء اتخاذ جامعة (تكساس إيه أند أم) خطوات لإغلاق حرمها الجامعي في قطر”.

وأضاف أن موقع الجامعة في الخارج “يمثل القيم ويلهم الابتكار للطلاب الذين قد لا يتمكنون من الحصول على التعليم الأمريكي”.