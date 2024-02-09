بعد اعتقال جيش الاحتلال أمريكيين في قطاع غزة.. ماذا قالت الولايات المتحدة؟

وطن – علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على التقارير التي تحدث عن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال أمريكيين اثنين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّها على علم بالتقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال احتجز مواطنين أمريكيين اثنين في غزة.

وصرح نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، بأن بلاده على علم بالتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي احتجز مواطنين أمريكيين في غزة، وأنها تسعى للحصول على معلومات إضافية.

تفاصيل اعتقال أمريكيين في غزة

وكانت قوات جيش الاحتلال قد اعتقلت مواطنين أمريكيين خلال مداهمة منزل في غزة، وفقا لأحد أفراد أسرة المواطنين في الولايات المتحدة.

وقالت ياسمين الآغا، وهي ابنة عم الرجلين، إن هاشم الآغا (20 عاما) وبراق الآغا (18 عاما) من بين مجموعة تضم حوالي 20 رجلا اعتقلهم جنود جيش الاحتلال خلال المداهمة.

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وأضافت ياسمين، أن الرجلين مواطنان أمريكيان، ولدا في شيكاغو، موضحة أنها تحدثت عبر الهاتف مع خالتها والدة هاشم التي كانت حاضرة أثناء المداهمة، وعلمت منها بالتفاصيل.

وفي تلك التفاصيل، اقتحم جنود الاحتلال الباب بينما كان أفراد الأسرة نائمون، وقيدوا النساء والأطفال داخل المنزل، وأخذوا الرجلين، ولا تعرف الأسرة إلى أين تم أخذهما في هذه المرحلة.

وذكرت ياسمين الآغا أن المنزل ملك لعمها وليس لعائلتها أي علاقات مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.