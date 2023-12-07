الاحتلال يعتقل العشرات في شمال غزة ويجبرهم على خلع ملابسهم (شاهد)

وطن – استمرارا لجرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريد عشرات الفلسطينيين من ملابسهم، خلال اعتقالهم ومحاولة إذلالهم بشمال غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات إسرائيلية وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم أطفال جلوسا على الأرض، وقد بدوا عراة في الأجزاء العليا من أجسادهم ، فيما ظهر عدد من جنود الاحتلال مدججين بالسلاح وهم يحيطون بهم.

حسابات إسرائيلية على تلغرام تنشر صوراً لاعتقال مدنيين في شمال غزة ثم اقتيادهم عراة معصوبي الأعين إلى مناطق نائية، إحدى الصور تظهرهم أمام حفرة كبيرة فيما يبدو أنه تحضير لإعدام جماعي#Gaza_Geniocide pic.twitter.com/LVZ1OKCd70 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 7, 2023

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدداً من الفلسطينيين في قطاع غزة

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، وقصف مناطق من جباليا شمالا إلى خان يونس جنوبا، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الرجال الفلسطينيين من المدارس التي تديرها الأمم المتحدة في شمال غزة، وتم تجريدهم من ملابسهم واقتيادهم.

وأظهرت لقطات نشرها المراسل العسكري للقناة 11 الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تجريد عشرات الرجال الفلسطينيين من ملابسهم أثناء اعتقالهم شمال قطاع غزة.

وقال الصحفي الاسرائيلي “إيتاي بلومينتال” على موقع X مبررا جرائم الاحتلال الوحشية تجاه المدنيين الفلسطينيين: “لقد اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال. وهم الآن يتحققون لمعرفة ما إذا كان أي منهم “إرهابيين” أو نشطاء في حماس أو الجهاد الإسلامي”.-حسب زعمه-

כוחות צה"ל עצרו במהלך התמרון ברצועת עזה עשרות גברים שנכנעו והרימו ידיים. כעת בודקים אם יש בניהם מחבלים או פעילי חמאס או גי'אהד איסלמי pic.twitter.com/28zVu0LMqD — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 7, 2023

وأوضح ناشطون أن جيش الاحتلال الإرهابي اقتحم مركزًا للنازحين شمال غزة، وأمر النساء والأطفال بالانسحاب إلى مدرسة أخرى، واقتاد جميع الشباب وكبار السن عرايا وصورهم وكأنهم مقاتلين يستسلمون.

ولفتوا إلى أن الجيش الصهيوني وبعد خسائره الفادحة خلال اليوم الأخير، يستقوي على المدنيين لرفع معنويات شعبه وجنوده.

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وشبه نشطاء فلسطينيون هذه المشاهد بمشاهد الإعدامات الجماعية لتنظيم داعش.

وشبهها نشطاء آخرون بمشاهد تجريد جيش الاحتلال للرهائن والأسرى العرب من ملابسهم في عام 1967.

الجيش الإرهابي اقتحم مركزًا للنازحين شمال غزة، أمر النساء والأطفال بالانسحاب إلى مدرسة أخرى، واقتاد جميع الشباب وكبار السن عرايا وصورهم وكأنهم مقاتلين يستسلمون. الجيش الإرهابي بعد خسائره الفادحة خلال اليوم الأخير، يستقوي على المدنيين لرفع معنويات شعبه وجنوده. pic.twitter.com/LaVHynTU8y — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) December 7, 2023

أجبرهم على خلع ملابسهم

وقال موقع “ميدل ايست” ان قوات الاحتلال تقوم باعتقال المئات من الصبية والرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا في شمال غزة، وتجريدهم من ملابسهم واقتيادهم.

وتظهر الصور الصادمة ولقطات الفيديو المتداولة عبر الإنترنت الأولاد والرجال وهم مجردين من ملابسهم، ويتركون جالسين على الأرض في درجات حرارة الشتاء الباردة في غزة.

جيش الاحتلال يجبر شبانا في مدرسة تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة على خلع ملابسهم أمام أعين الأطفال والنساء ويكدسهم في ناقلات عسكرية#فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/KAdq9IEL4X — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 7, 2023

ويمكن رؤيتهم محاطين بجنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح الذين يصرخون في وجههم بالأوامر.

وليس من الواضح عدد الأولاد والرجال الذين اختفوا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن الرقم يصل إلى 700. ويقال إنهم أخذوا من مدارس الإيواء في شمال غزة حيث اضطر الآلاف من المدنيين النازحين إلى الاحتماء بها بعد قصف وتدمير أحيائهم ومنازلهم.