برعاية حمدي الوزير.. إعلان في القاهرة يثير الضجة بأيقونة التحرش ومزاعم “إيحاءات جنسية”

وطن – أثار إعلان في العاصمة المصرية القاهرة ضجة واسعة بسبب صورة الفنان حمدي الوزير التي وصفت بأنها أيقونة التحرش في فيلم “قبضة الهلالي” حيث ظهرت كمشهد ترويجي لأحد المنتجات بشعار “ليك في الكيك”.

وأظهرت الصور الإعلان لذي وصف الرواد بأنه غامض بعض الشيء وقد ذكر أحد نشطاء مواقع التواصل: “‏داخل الهرم في أمان الله ليت الإعلان ده ليك في الكيك”.

صور حمدي الوزير أيقونة التحرش مغرقه الشوارع و مكتوب جنب منه" ليك في الكيك " و دي العلامة يا مارد ان اللي جاي صعب جدا علينا ونبقي كيك ف كيك 🤦🏻‍♂️🤣 pic.twitter.com/BKgXCHnDB2 — JOE (@joe4u_) February 8, 2024

وذكر أحد المغردين: “هي خلاص بقت كده يا مصر لوحات اعلانية في الشوارع فيها حمدي الوزير ومكتوب جنيه ليك في الكيك انا شامم ريحة بيض وفانيليا في الموضوع”.

وانتقد آخرون الإعلان وأكدوا أنه “يحمل بعض التعبيرات غير المقبولة، خاصة وأن الكلمة “ليك في الكيك” يستخدمها بعض الأشخاص في مصر بطريقة خاطئة”.

حمدي الوزير يرد

ورد الفنان حمدي الوزير على الجدل الذي أثير حول الإعلان حسبما نقله موقع e3lam قائلاً إن الإعلان غير خادش للحياء.

وأضاف أنه “لا يوجد به أي لقطات خارجة كفتاة ترقص أو شيء من هذا القبيل” ولفت إلى أن “الكيك” نوع من أنواع الحلويات والجميع يحبه.

وتابع الفنان المصري: “إيه الخادش في الإعلان؟ صورة عريانة مثلا؟ مش هنص للنوايا السيئة دي ناس مريضة نفسياً”.

وأكمل: “الإعلان شيك جدا مفيهوش واحدة عريانة ولا واحد بيرقص، الإعلان في إيه خارج.. الكيك ده أكلة وكلنا بنحبها، أنا بحب الكيك”.