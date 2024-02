الألماني أولاف شولتس يلتقي بشبيهه في واشنطن.. من هو السيناتور الأمريكي كريس كونز؟

وطن – التقى المستشار الألماني أولاف شولتس بشبيه له في العاصمة الأمريكية واشنطن السيناتور الديمقراطي كريس كونز.

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024