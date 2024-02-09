الألماني أولاف شولتس يلتقي بشبيهه في واشنطن.. من هو السيناتور الأمريكي كريس كونز؟

وطن – التقى المستشار الألماني أولاف شولتس بشبيه له في العاصمة الأمريكية واشنطن السيناتور الديمقراطي كريس كونز.

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

ونشر شولتس سيلفي مع كونز عبر حسابه في تطبيق “x” وعلق مغرداً: “من الجميل أن أرى شبيهي من جديد”.

والخميس سافر شولتس إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي المستشار بالرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة.

من هو كريس كونز شبيه شولتس؟

ويتناول المسؤول الألماني مع الرئيس الأمريكي والإدارة في واشنطن قضايا الصراع في أوكرانيا، وتطوير وأمن حلف شمال الأطلسي، وأزمة الشرق الأوسط.

وكريس كونز اسمه بالإنكليزية Christopher Andrew Coons هو سياسي أمريكي من الحزب الديمقراطي ولدي في 9 أيلول/سبتمبر سنة 1963 في مدينة غرينيتش في ولاية كونيتيكت.

يشغل السيناتور الأمريكي حالياً منصب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي كممثل عن ولاية ديلاوير.

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وكان السيناتور كريس كونز قد أعربل عن انفتاحه على فرض شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية للاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى تزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لمعاقبة إسرائيل بسبب هجومها البري الوخشي على غزة.

ووفق وسائل إعلامية يمكن أن يكون موقف كونز، الذي تم التعبير عنه لأول مرة خلال مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية ، بمثابة صداع لبايدن.

ويُنظر إلى السيناتور الديمقراطي كونز على أنه المبعوث غير الرسمي للرئيس بايدن والحليف الأقرب له في مجلس الشيوخ.