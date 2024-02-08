حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

وطن – انتشرت على منصات التواصل صورة ادعى ناشروها أنها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على متن سفينة أمريكية في البحر الأحمر حديثاً، بالتزامن مع هجمات الحوثيين وتعطل الملاحة الدولية. ليتبين أن الصور قديمة وهذه المزاعم عن أنها ملتقطة حديثا خاطئة.

لأن الصورة تأكد بالبحث والتقصي أنها تعود لزيارة قام بها ابن سلمان لحاملة الطائرات الأميركيّة “روزفلت” في الخليج العربي سنة 2015.

محمد بن سلمان من فوق حامله طائرات امريكيه في البحر الاحمر

لا تستغرب من أعمال صهاينة العرب #طريق_العار_البري pic.twitter.com/9nU8DQkShh — الحـمــزة حمـيــد الـديــن (@hamzah123450) February 5, 2024

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صوراً مماثلة في حسابها على منصة “إكس” في الثامن من تموز/يوليو 2015، تظهر ولي العهد خلال زيارة كان يقوم بها لحاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت التي كانت تبحر آنذاك في الخليج العربي.

وذكرت الوكالة حينها أن ولي العهد اطلع على قدرات حاملة الطائرات التسليحية، ومهامها الهجومية والدفاعية والمضادة للغواصات.

سمو ولي ولي العهد يقوم بزيارة لحاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت التي تبحر حالياً في الخليج العربي.

#واس pic.twitter.com/G6JQd3HXur — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 8, 2015

صور قديمة تم الترويج لها بالتزامن مع الصراع في البحر الأحمر

وجاء تداول الصورة بالتزامن مع استمرار شن القوات الأمريكية والبريطانية، ضربات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بعد استهداف الجماعة اليمنية سفن شحن في البحر الأحمر، تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حرب إسرائيلية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة القديمة على أنها حديثة وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تظهر ولي العهد السعودي على متن سفينة أميركية في البحر الأحمر حديثاً.

ويظهر في الصورة محمد بن سلمان على متن ما يبدو أنها حاملة طائرات إلى جانب رجل يرتدي بزّة عسكرية.

إلا أن الإدعاء غير صحيح حيث تبين بالبحث والتفتيش أنها منشورة منذ سنوات.