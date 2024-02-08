الرئيسية » الهدهد » حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

بقلم
حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

وطن – انتشرت على منصات التواصل صورة ادعى ناشروها أنها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على متن سفينة أمريكية في البحر الأحمر حديثاً، بالتزامن مع هجمات الحوثيين وتعطل الملاحة الدولية. ليتبين أن الصور قديمة وهذه المزاعم عن أنها ملتقطة حديثا خاطئة.

لأن الصورة تأكد بالبحث والتقصي أنها تعود لزيارة قام بها ابن سلمان لحاملة الطائرات الأميركيّة “روزفلت” في الخليج العربي سنة 2015.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صوراً مماثلة في حسابها على منصة “إكس” في الثامن من تموز/يوليو 2015، تظهر ولي العهد خلال زيارة كان يقوم بها لحاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت التي كانت تبحر آنذاك في الخليج العربي.

وذكرت الوكالة حينها أن ولي العهد اطلع على قدرات حاملة الطائرات التسليحية، ومهامها الهجومية والدفاعية والمضادة للغواصات.

صور قديمة تم الترويج لها بالتزامن مع الصراع في البحر الأحمر

وجاء تداول الصورة بالتزامن مع استمرار شن القوات الأمريكية والبريطانية، ضربات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بعد استهداف الجماعة اليمنية سفن شحن في البحر الأحمر، تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حرب إسرائيلية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة القديمة على أنها حديثة وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تظهر ولي العهد السعودي على متن سفينة أميركية في البحر الأحمر حديثاً.

ويظهر في الصورة محمد بن سلمان على متن ما يبدو أنها حاملة طائرات إلى جانب رجل يرتدي بزّة عسكرية.

إلا أن الإدعاء غير صحيح حيث تبين بالبحث والتفتيش أنها منشورة منذ سنوات.

قد يعجبك أيضاً

شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر

شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر (فيديو)

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

مقاومة غزة تدفع ضابطاً إسرائيلياً للانتحار وهذا ما كتبه في رسالته الأخيرة

مقاومة غزة تدفع ضابطاً إسرائيلياً للانتحار وهذا ما كتبه في رسالته الأخيرة

كوت ديفوار

موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا والتشكيلة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا

قبلة حميمة بين يوري مرقدي وزوجته تشعل السوشيل ميديا -فيديو

دكتور فود وشروق

أول ظهور لـ”شروق” بعد فضيحة دكتور فود في السيارة مع “كاتريكسا” .. ما قالته مفاجئ!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior