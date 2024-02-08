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حاول فتح الباب أثناء الإقلاع.. مسافر كندي يثير ذعر ركاب طائرة في تايلند (فيديو)

بقلم
سائح كندي يفتح باب الطائرة أثناء الإقلاع

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصور لمسافر كندي على متن الخطوط الجوية التايلندية أثار ذعر ركاب وطاقم طائرة في تايلند بعد محاولته فتح بابها أثناء عملية الإقلاع.

وأظهر المقطع لحظة محاولة سائح كندي فتح باب طائرة أثناء إقلاعها في تايلاند بعد إصابته بنوبة ذعر ليثير الرعب في صفوف الركاب وطاقم الطائرة بسبب الخطر الذي أوقع به الجميع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية قام السائح الأربعيني “ونغ ساي هيونغ” بالصراخ فجأة وترك مقعده وطالب المضيفات بفتح باب الطائرة وحاول بنفسه القيام بذلك.

فوضى داخل طائرة في تايلند

وحاول الرجل الخروج من طائرة إيرباص A320 أثناء مغادرتها مطار شيانغ ماي الدولي وقام بمحاولة فتح الباب عند إقلاعها ليثير حالة من الفوضى والرعب وفق ديلي ميل البريطانية.

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وأظهر الفيديو الركاب في الخلف وهم يتحدثون مع بعضهم البعض قبل قيام موظفي شركة الطيران بإرشاد السائح الكندي إلى مقعده ومن ثم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة منطقة فو بينغ راتشانيويت.

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