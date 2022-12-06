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خبير يكشف ما يحدث إذا حاول مسافر فتح باب الطائرة في منتصف الرحلة!

تصميم الطائرة قد جاء بطريقة تمنع فتح الباب أثناء الطيران

كتب ايمان الباجي
خبير يكشف ما يحدث إذا حاول مسافر فتح باب الطائرة في منتصف الرحلة! watanserb.com
ماذا يحدث إذا حاول مسافر فتح باب الطائرة؟
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وطنكشف أحد خبراء الطيران عما يمكن أن يحدث إذا حاول أحد الركاب فتح باب الطائرة أثناء تحليقها.

متحدثا لصحيفة ميرور البريطانية، أوضح خبير الطيران بول تيزارد أن فتح باب الطوارئ أثناء الرحلة ليس بهذه السهولة.

وأشار إلى أن تصميم الطائرة قد جاء بطريقة تمنع فتح الباب أثناء الطيران.

أبواب الطائرة

حيث قال للصحيفة:”عند إقلاع الطائرة، وبمجرد وصولها إلى الإرتفاع المسموح به، يرتفع ضغط الهواء داخل الطائرة، ويتم تثبيت باب الطائرة في مكانه مع إمالته.”

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مضيفََا:”إنه يحتوي على أقفال قوية مثبتة بالضغط الداخلي للطائرة يصعب زحزحتها. ولكن يمكن فتحه بسهولة على الأرض.”

وأكد أنه عندما تكون الأبواب جاهزة للإقلاع، يكون هذا الباب مهيئََا ليكون مزلقة في حالة الطوارئ.

على الرغم من أنه من المستحيل عمليًا فتح باب الطائرة في منتصف الرحلة، إلا أن هذا لم يمنع بعض المسافرين المتهورين من محاولة القيام بذلك.

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مسافرون يثيرون الرعب في الطائرات

في السابق، قالت إحدى الأمهات إنها اعتقدت أنها ستموت على متن طائرة بريطانية عندما حاول أحد الركاب فتح فتح باب الطوارئ في منتصف الرحلة وهو يصرخ للركاب “بأنه سيراهم قريبََا في الجنة.”

وفي حادثة أخرى حصلت في وقت سابق من هذا العام، قامت مسافرة بريطانية، تدعى كاثرين بوش، كانت على متن طائرة مُتجهة إلى منتجع أنطاليا، بصفع أحد الركاب والصراخ في وجه أفراد طاقم الطيارة، مما انتهى الأمر بتحويل مسار الطائرة.

وحُظرت كاثرين لاحقًا مدى الحياة من ركوب الطائرة مع ذات الشركة (شركة طيران “Jet 2”) وغرمت بـ 5000 جنيه إسترليني.

وفي محاولة للشرح والاعتذار لشركة الطيران، كتبت كاثرين للشركة رسالة تقول فيها: “أعتذر عن أفعالي”، حسب  صحيفة ذا صن البريطانية.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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