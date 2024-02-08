بعد إقالة “الجنرال الحديدي”.. من هو أولكسندر سيرسكي قائد جيش أوكرانيا الجديد؟

وطن – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس 8 شباط/فبراير 2024، تعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائداً جديداً للقوات الأوكرانية خلفاً لفاليري سالوشني.

وقال “زيلينسكي” في بيان إن القائد الجديد للجيش الأوكراني أكثر تمرساً في أوكرانياً، وأنه دافع عن كييف مع بداية الهجوم الروسي قبل نحو عامين.

Colonel General Oleksandr Syrskyi is the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. It is a great honor and a great responsibility to lead the Armed Forces of Ukraine! We have only one task: the Victory of Ukraine! pic.twitter.com/JsVHxmmskv — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 8, 2024

كما قاد أولكسندر سيرسكي لاحقاً الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى الى تحرير منطقة خاركيف، حسبما ذكر زيلينسكي.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024

تطورات ميدانية

ويأتي ذلك في ظل تطورات ميدانية تمثلت باقتحام أعداد كبيرة من القوات الروسية بلدة أفدييفكا الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة.

وسعت روسيا للسيطرة على المدينة التي شهدت معارك منذ العام 2014، عندما سقطت لمدة وجيزة في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو.

ويرى محللون أن السيطرة على أفدييفكا لا تحمل أي أهمية استراتيجية تُذكر لأي من الجيشين.

Today President Zelenskyy has appointed a new Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces – Oleksandr Syrskyi. He will replace Valerii Zaluzhnyi. Thankful to General Zaluzhnyi for his work. Wishing General Syrskyi new victories. pic.twitter.com/OV78UnOv9r — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 8, 2024

الجنرال الحديدي

وأكد الرئيس زيلينسكي أنه طلب من سالوشني “البقاء ضمن فريقه”، بينما أقر وزير الدفاع بأن على استراتيجية بلاده أن “تتغير وتتأقلم”.

وسادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، سالوشني، وكان معروفا باسم “الجنرال الحديدي”.

لكن الخلافات برزت منذ أن حقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي مكاسب محدودة ضد القوات الروسية المتمركزة على طول خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف قد أعلن، الخميس، إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري سالوشني من منصبه بعدما قاد قوات كييف في مواجهة الهجوم الروسي على مدى عامين.

وجاء في بيان لعمروف: “اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (سالوشني) على كل انجازاته وانتصاراته”.