بعد إقالة “الجنرال الحديدي”.. من هو أولكسندر سيرسكي قائد جيش أوكرانيا الجديد؟

وطن – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس 8 شباط/فبراير 2024، تعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائداً جديداً للقوات الأوكرانية خلفاً لفاليري سالوشني.

وقال “زيلينسكي” في بيان إن القائد الجديد للجيش الأوكراني أكثر تمرساً في أوكرانياً، وأنه دافع عن كييف مع بداية الهجوم الروسي قبل نحو عامين.

Colonel General Oleksandr Syrskyi is the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.

It is a great honor and a great responsibility to lead the Armed Forces of Ukraine!

We have only one task: the Victory of Ukraine! pic.twitter.com/JsVHxmmskv

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 8, 2024