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بعد إقالة “الجنرال الحديدي”.. من هو أولكسندر سيرسكي قائد جيش أوكرانيا الجديد؟

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أولكسندر سيرسكي قائد جيش أوكرانيا الجديد بعد إقالة الجنرال الحديدي

وطن – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس 8 شباط/فبراير 2024، تعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائداً جديداً للقوات الأوكرانية خلفاً لفاليري سالوشني.

وقال “زيلينسكي” في بيان إن القائد الجديد للجيش الأوكراني أكثر تمرساً في أوكرانياً، وأنه دافع عن كييف مع بداية الهجوم الروسي قبل نحو عامين.

كما قاد أولكسندر سيرسكي لاحقاً الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى الى تحرير منطقة خاركيف، حسبما ذكر زيلينسكي.

تطورات ميدانية

ويأتي ذلك في ظل تطورات ميدانية تمثلت باقتحام أعداد كبيرة من القوات الروسية بلدة أفدييفكا الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة.

وسعت روسيا للسيطرة على المدينة التي شهدت معارك منذ العام 2014، عندما سقطت لمدة وجيزة في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو.

ويرى محللون أن السيطرة على أفدييفكا لا تحمل أي أهمية استراتيجية تُذكر لأي من الجيشين.

الجنرال الحديدي

وأكد الرئيس زيلينسكي أنه طلب من سالوشني “البقاء ضمن فريقه”، بينما أقر وزير الدفاع بأن على استراتيجية بلاده أن “تتغير وتتأقلم”.

وسادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، سالوشني، وكان معروفا باسم “الجنرال الحديدي”.

لكن الخلافات برزت منذ أن حقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي مكاسب محدودة ضد القوات الروسية المتمركزة على طول خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف قد أعلن، الخميس، إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري سالوشني من منصبه بعدما قاد قوات كييف في مواجهة الهجوم الروسي على مدى عامين.

وجاء في بيان لعمروف: “اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (سالوشني) على كل انجازاته وانتصاراته”.

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