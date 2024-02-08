البحر يبتلع 13 سودانيا على الأقل في حادثة غرق مأساوية (تفاصيل)

وطن – لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم فيما يتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا، إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق).

وأضاف أنه تم إنقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا. وجميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء.

وفيما أشار إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، لم يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة.

وأكد بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.

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تونس وجهة هجرة معتادة

ومن المعروف أن تونس تمثل، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

اعتراضات لسفر للمهاجرين

وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفق إحصاءات رسمية.

في حين تقول المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 2270 شخصا توفوا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.