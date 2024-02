مشاهد مروعة لدفن حافلتين في الفلبين بسبب انهيارات أرضية في منطقة جبلية

وطن – تسببت انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار في الفلبين، عن دفن حافلتين على متنهما 28 شخصا، في منطقة جبلية جنوبي البلاد.

وقال مسؤول إدارة الكوارث الإقليمي إدوارد ماكابيلي، إن 28 شخصًا على الأقل كانوا على متن حافلتين خارج منجم للذهب في مقاطعة دافاو دي أورو، في جزيرة مينداناو، عندما وقع الانهيار الأرضي، لكن ثمانية تمكنوا من الفرار، وفق الوكالة الفرنسية.

