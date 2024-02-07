مشاهد مروعة لدفن حافلتين في الفلبين بسبب انهيارات أرضية في منطقة جبلية

وطن – تسببت انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار في الفلبين، عن دفن حافلتين على متنهما 28 شخصا، في منطقة جبلية جنوبي البلاد.

وقال مسؤول إدارة الكوارث الإقليمي إدوارد ماكابيلي، إن 28 شخصًا على الأقل كانوا على متن حافلتين خارج منجم للذهب في مقاطعة دافاو دي أورو، في جزيرة مينداناو، عندما وقع الانهيار الأرضي، لكن ثمانية تمكنوا من الفرار، وفق الوكالة الفرنسية.

#BREAKING

Philippine landslide buries 20 people inside two buses, official says. pic.twitter.com/gUIrZewCEI#Moco #Philippine #Landslid

The landslide happened on Tuesday night outside a gold mining site in the town of Maco in the province of Davao de Oro where the buses were… pic.twitter.com/l3Iyl6JHDT — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 7, 2024

مصابون في حادثة الانهيار الأرضي

يأتي هذا فيما أصيب 11 قروياً، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما جوًا إلى مستشفى في مدينة دافاو لتلقي العلاج.

وصرّح ماكابيلي: “ليس هناك ما يشير إلى حدوث انهيار أرضي لأن الأمطار توقفت يوم الخميس وبحلول الجمعة كان الجو مشمسا وحارا بالفعل”

أمطار متقطعة دامت أسابيع

وكانت الأمطار قد هطلت على أجزاء من مينداناو بشكل متقطع لأسابيع، ما أجبر عشرات الآلاف على اللجوء إلى ملاجئ الطوارئ.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في آخر تحديث، أنَّ 18 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في المنطقة الأسبوع الماضي.

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سبب حدوث الانهيار الأرضي

والانهيار الأرضي يشير إلى مجموعة واسعة من حركة الأرض، مثل تساقط الصخور، ومنحدرات غير ثابتة وتدفقات سطحية اللحطام.

وتعتبر الجاذبية هي القوة الدافعة الرئيسية لحدوث هذه الانهيارات، على الرغم من العوامل المساهمة الأخرى مثل الأمطار والزلازل والثورات البركانية، وضغط المياه الجوفية، وتآكل وزعزعة المنحدرات من خلال إزالة الغابات والزراعة والبناء وذوبان الثلوج والجليد.