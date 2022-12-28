فيديو مرعب يوثق لحظة انهيار بناية سكنية بالمغرب.. وشخص منع الكارثة

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وطن- وثق مقطع فيديو، لحظة انهيار بناية سكنية بالحي المحمدي بالدار البيضاء في المغرب.

وأظهر الفيديو، لحظة خروج أحد الأشخاص من داخل المنزل، وأعقب ذلك انهياره بعد لحظات فقط.

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حادث دون خسائر

وشهد الحي المحمدي بمنطقة درب مولاي الشريف في الدار البيضاء، انهيار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وحال أحد قاطني المبنى من حدوث كارثة، بعدما أبلغ العائلات الثلاثة بضرورة إخلاء منازلهم على الفور، وذلك إثر بروز تشقق في أسوار المبنى.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فقد كان المنزل المنهار مصنفا ضمن المنازل الآيلة للسقوط، وسبق أن صدر قرار لهدمه منذ سنة 2017.

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وفور الحادث، شكلت السلطات الأمنية حاجزا امنيا بالمنطقة، لتأمين منطقة الانهيار.

ودرب مولاي الشريف يعتبر بمثابة قنبلة أسمنتية بتواجد 112 مسكنا مهدد بالانهيار، فيما تعد منطقتا التقدم والكدية أبرز المناطق خطورة.

كارثة انهيار منزل آخر

يُشار إلى أن في منتصف ديسمبر الجاري، توفي ثلاثة أشخاص في إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط، كائن بحي السمارة.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، فور إشعارها بالحادث، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وجرى نقل شخصين مصابين جراء الانهيار، كانا يقيمان ببناية مجاورة للمنزل المعني، إلى المستشفى الإقليمي محمد بوافي، قبل أن توافيهما المنية بعيد ذلك، فيما جرى انتشال جثة شخص ثالث من تحت أنقاض فرن تقليدي متواجد بالطابق الأرضي للبناية المنهارة.