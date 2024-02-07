تفاصيل اجتماع سري عقده حسين الشيخ مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب

وطن – عُقد اجتماع سري جمع قيادات الاحتلال الإسرائيلي مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية، لتنسيق تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة في شهر رمضان.

أفادت بذلك القناة الـ12 الإسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع السري لم يتطرق إلى اليوم التالي في حرب الاحتلال ضد غزة.

من حضر الاجتماع؟

وقالت القناة إن اللقاء السري جمع رئيس الشاباك رونان بار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، مع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في تل أبيب.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن المسؤولين ناقشوا جهود تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة ومنع التصعيد في شهر رمضان.

سبب فرض سرية على الاجتماع

وبحسب المصدر نفسه، فإن اللقاء لم يُنشر عبر الإعلام، على خلفية مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

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وأكدت القناة الإسرائيلية أن الطرفين لم يناقشا “قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة”، حيث لا يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي يمكن أن تكون طرفاً في إدارة غزة بعد الحرب.

توترات في الضفة الغربية

وصعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث استُشهد ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، بينهم 81 طفلاً على الأقل.

وهذه الحصيلة جعلت العام الماضي الأكثر دموية للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الإصابات في 2005.