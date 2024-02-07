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أسعار “البصل” تشغل السعوديين وسخرية من تبرير الحكومة.. ما القصة؟

بقلم
سخرية واسعة من تبريرات السلطات السعودية حول ارتفاع أسعار البصل

وطن – أثارت قضية رفع أسعار البصل في المملكة العربية السعودية ضجة واسعة وحالة سخرية وغضب في المنصات على الرغم من وفرته في الأسواق وبسبب التصريحات الرسمية التي أرجعت الأسباب إلى “ظروف عالمية دولية” ليصف الرواد هذه التبريرات بأنها “تضحك الثكالى”.

وشهدت أسواق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البصل بشكل كبير، ووصل ارتفاع أسعار البصل في الأسواق إلى 400% ليكون سعر 2 كيلو جرام بصل باكستاني 18 ريال سعودي ويصل كيس البصل الكبير إلى 100 ريال سعودي.

ورغم أن الارتفاع من 5 ريال إلى 18 إلا أن التصريحات الرسمية بخصوصه لتبرير رفع أسعاره كانت أكثر جدلاً من سعر البصل نفسه، إذ نقلت بعض المصادر الإعلامية تصريحات رسمية ترجع سبب الارتفاع إلى أسباب دولية عالمية.

أسعار البصل في السعودية

وعلق حساب محقق خاص على منصة إكس على رفع الأسعار قائلاً: “غلاء أسعار البصل يعود الى الظروف العالمية!! كيس البصل بـ 100 ريال !!”.

ووصف الحساب التصريحات الرسمية بخصوص أسعار البصل في السعودية بأنها: “رد يُضحك الثكلى من اتحاد الغرف السعودية بعد انتشار غلاء أسعار البصل في المملكة”.

وأوضح المغرد أن الرد الرسمي كان بأن: “السوق المحلي يشهد وفرة من محصول البصل وارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف العالمية”.

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الظروف العالمية سبب الارتفاع!

ونقل موقع بوابة خليج الأخبارية عن الاتحاد قوله إن الارتفاع في أسعار البصل سببه: “الظروف العالمية وزيادة سعره بسبب ارتفاعه في الأسواق الدولية”.

وعلق حساب الزعيم على هذا التبرير: “سبحان الله هي الظروف ما تصير غير عندنا في السعوديه؟ غير معقول الظروف تقفز بسعره من ريالين لتسعة ريالات كنا نأمل من إتحاد الغرف أن يذكر لنا تلك الظروف المجهوله”.

وكانت وسائل إعلامية قد نقلت تصريحات الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن دهيم حول ارتفاع أسعار البصل وزعم فيها أنهم لا يتدخلون بالأسعار.

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