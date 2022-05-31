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الهدهد

احتجاج صامت.. ارتفاع الأسعار ينهش جيوب السعوديين وهاشتاجات المقاطعة تشعل مواقع التواصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ارتفاع الأسعار في السعودية watanserb.com
ارتفاع الأسعار في السعودية

وطن- مع تزايد الضغوط على جيوب المواطنين السعوديين في ظل ارتفاع الأسعار في المملكة وما يتبعها من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 15% التي أرهقت ميزانيتهم، مما دفعه للاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبما أن القبضة الحديدية لـ”ابن سلمان” وأجهزته الأمنية ترهب السعوديين ولا تسمح لهم بانتقاد أو الاحتجاج ضد من يدير شؤونهم، فرغ المغردون غضبهم بالاحتجاج ضد بعض الشركات والمنتجين لأهم السلع التي يقبلون عليها.

ورصدت “وطن” مجموعة من الوسوم على موقع التدوين المصغر “تويتر” تصدرت قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، عبر من خلالها المغردون عن غضبهم من ارتفاع أسعار كثير من المنتجات بشكل كبير لا يقوون عليه.
وبحسب ما تم رصده، فقد تفاعل السعوديون بشكل كبير جدا مع ثلاثة وسوم: “#مقاطعةالكافيهات” و”#مقاطعةالمراعي” و”#مقاطعة_البيض”، لتحتل هذه الوسوم صدارة الوسوم المتداولة على “تويتر”.
وعبر المغرد عبدالله الفهد عن غضبه من ارتفاع الأسعار، قائلا:” الدجاجه 20 البيض 20 السعر العادل لا يتعدى 10 ريال إذاً استمروا أيها الشعب العظيم واللي ما رباه الزمن يربيه الشعب السعودي”.

وقال المغرد سامي الصفيان:” يشهد علي الله اني ماطبيت كافي تقريبا لي فوق ٧ شهور ، شريت لي مكينه بالبيت ومرتاح ، ومعاكم مقاطعه ( لـ للكافيهات + المراعي + البيض ) وعقبال اشتري سياره كهرباء ، ملينا من المهزله والديون”.

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وتعبيرا عن قلة الحيلة التي أصبح يعني منها كثير من السعوديين، قال المغرد عبدالله آل شلون العسيري:” بالنسبه لي ليست مقاطعه الا فعلا ماعندي والله استطاعه الحمد لله ع كل حال فيه بدائل”.

وقالت المغردة “رهف”:”من زود الغلا الفاحش اللي صاير ، ينزل الراتب مهما كان قيمته وخلال ثلاث ايام إلى خمس أيام مايبقى الا شي مايذكر !!!؟؟؟ والسبب هو التاجر الجشع الطماع اللي مايخاف ربه”.

وتعبيرا عن رفضه لارتفاع أسعار منتجات شركة المراعي، قال المغرد أبو نادر العامري:” نحتاج الى مقاطعه عامه وشامله لكل شيء والصيام عن كل شيء والابتعاد عن كل شيءٍ لعل وعسى ان يهتم أحد لأوضاعنا في الداخل هل يجب علينا كمواطنون ان نهاجر او نقف على ابواب البشوات ليرموا لنا الفتات حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقالت المغردة “آلاء”:”ايش ذا ياجماعة وصلنا لمحك صعب جدا اول اشتري اغراض كثيرة ماتوصل ٣٠٠ الى ٥٠٠ ريال الان كم سلعة وينعدون ع الاصبع حدود العشر سلع وخرابيط لبن على عصير على جبنه بالراحة اوصل ٤٠٠ ريال معقوله للدرجة هذي وصلنا”.

وكانت جمعية حماية المستهلك في السعودية قد أعلنت قبل أيتم عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل/نيسان 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل/نيسان 2022، لافتة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.
وفي بيان لها، أوضحت الجمعية قائلة: “ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022”.

وأشارت الجمعية إلى أنه تبين معها جراء الرصد، النتائج الآتية: “

– أولا: ارتفعت أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

– ثانيا: حافظت سلعة واحدة على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

– ثالثا: انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

– رابعا: بلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021)”.
كما نشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة.

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المصدرتوتير ،رصد و تحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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