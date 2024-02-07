أكبر عملية نصب بمصر.. هكذا جمعت سلمى الغزولي مليار جنيه من ضحاياها المصريين والعرب

وطن – تصدر اسم البلوجر المصرية سلمى الغزولي منصات التواصل، بعدما اكتشف أنها احتالت على أكثر من 2000 ضحية وجمعت من خلالهم ما يقرب من مليار جنيه مصري.. فما هي قصتها؟

وسلمي الغزولي فتاة مصرية عشرينية، ذاع صيتها من خلال النصب بالبراند العالمي والموضة وأغلب ضحاياها من الفتيات وتجار الملابس.

بلوغر مصرية شهيرة #سلمى_الغزولي قامت بأكبر عملية نصب في #مصر أكثر من مليار جنيه مصري.

كانت توهم متابعيها بانها تستطيع ان تستورد لهم ملابس من ماركات عالمية بغرض التجارة، الاف الضحايا وقعوا بشباكها، بعد ان كثرت الشكاوي بحقها أوقفها الامن المصري مع اخيها.#لبنان #العراق… pic.twitter.com/AbdeBk0c7z — Chadi Mansour (@chadiman) February 7, 2024

ونقلت مصادر إعلامية مصرية أنباء عن تلقي قسم شرطة “أشمون” شكاوى ضد سلمى الغزولي من مجموعة من الفتيات أكدوا فيها أن الغزولي تزعم أنها تعمل في منتجات ماركة شهيرة، وأنها لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر.

من "بلوغر" مصرية شهيرة إلى متهمة بالنصب والاحتيال بعروض وهمية على الملابس والمنتجات.. ما قصة #سلمى_الغزولي التي احتالت على أكثر من 2000 ضحية؟#فيديو24 لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/gqFHS17g0o — فيديو 24 (@24Media_Video) February 7, 2024

ودفع ذلك عشرات الفتيات إلى التواصل معها وطلب المنتجات وتبين من التحريات أن سلمى الغزولي وشقيقها محمد، تورطوا مع خلود صاحبة شركة شحن، بالنصب على عدد من السيدات.

كيف نصبت سلمى الغزولي على 2000 ضحية؟!

وادعت الفتاة أنها تعمل في مجال الملابس الخاصة بماركة شهيرة عالمية عن طريق إعلانات روجت لها، وزعمت إعطاءهم خصومات على بضائع وملابس وعطور ومستلزمات نسائية أخرى تروجها العلامة التجارية.

وأقدمت الغزولي على عملية النصب عبر طلب الأموال والدفعات لقاء خدماتها المزيفة عن طريق تحويلات بنكية أخرى إلى حسابها، وتحويل الأموال من خلال المحافظ الإلكترونية بزعم توفير المنتجات ونصبت على العشرات من العملاء.

ومن جانبها قالت المحامية نهى الجندي، لوسائل إعلام إن هناك عددا من ضحايا سلمى الغزولي في إحدى الدول العربية تواصلن معها لتتولى الدفاع عنهم أيضا.

مليار جنية يا بنت النصابة 🤔 تفتكروا العيب في #سلمي_الغزولي النصابة هيه واخوها ولا في ال ٢٠٠٠ تاجر اللي جروااا وراها واعطوها فلوسهم pic.twitter.com/XJ0roJgLTR — 🍁🇪🇬 ن م ر تويتر 🇪🇬🍁 (@nana55555r) February 7, 2024

وحسب ما ذكرته منصات مصرية عملت الأجهزة الأمنية على نصب كمين لسلمى الغزولي وقامت بالقبض على البلوجر وشقيقها محمد، بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود.

نيابة الأموال العامة بمصر قررت حبس سلمى وشقيقها بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها “عالموضة” 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.