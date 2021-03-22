شاب مغربي يقود أخطر عملية نصب واحتيال الكتروني على العمانيين عبر واتساب وانستغرام

حذر المغرد العماني الشهير “الشاهين”، من عملية احتيال إلكتروني كبيرة تتم على المواطنين في سلطنة عمان عبر برنامج “انستغرام”.

الشاهين يكشف تفاصيل الاحتيال إلكتروني

وقال “الشاهين”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “نما إلى علمنا تعرض مجموعة ليست بسيطة من المواطنين. للاحتيال الالكتروني عبر برنامج الانستغرام”.

وأشار إلى أن ذلك تم بمسابقة وهمية للفوز بجهاز ايفون حيث يتم طلب بيانات شخصية بالمستخدمين.

🔴هام🔴

صباح الخير جميعاً 👈🏻 نما الى علمنا تعرض مجموعة ليست بسيطة من المواطنين للإحتيال الالكتروني عبر برنامج الانستغرام بمسابقة وهمية للفوز بجهاز ايفون حيث يتم طلب بيانات شخصية بالمستخدمين 👈🏻يقوم المجرم بعدها بايهام بعض الضحايا بالفوز وعلى سبيل التأكيد يطلب منهم ارسال ،،،، pic.twitter.com/KZiNcDVVDu — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 22, 2021

رمز تفعيل الواتساب

وتابع الشاهين : “يقوم المجرم بعدها بإيهام بعض الضحايا بالفوز وعلى سبيل التأكيد يطلب منهم ارسال رمز التفعيل الخاص. بالواتساب عبر الانستغرام”.

وأكمل: “يقوم المجرم بعدها بالاستيلاء على الواتس اب الخاص بالضحية على هاتف هواوي A7 Pro لانتحال شخصيته. ويفعل تحقق ثنائي الخطوات لمنع صاحب الحساب من استعادته”.

وأضاف الشاهين : “يتواصل مع قوائم الاتصال الخاصة بالضحية ليطلب منهم ارسال صور بطاقاتهم البنكية”.7

رمز التفعيل الخاص بالواتس اب،،،عبر الانستغرام 👈🏻 يقوم المجرم بعدها بالاستيلاء على الواتس اب الخاص بالضحية على هاتف هواوي A7 Pro لانتحال شخصيته ويفعل تحقق ثنائي الخطوات لمنع صاحب الحساب من استعادته 👈🏻يتواصل مع قوائم الاتصال الخاصة بالضحية ليطلب منهم ارسال صور بطاقاتهم البنكية — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 22, 2021

صور البطاقات البنكية

واستكمل الشاهين: “بعد استلام صور البطاقات البنكية من الجهتين يقوم بسحب المبالغ الموجودة بها”.

وأضاف: “بعد التحري توصلنا إلى موقع المجرم مغربي الجنسية من مدينة تمارة، مما يفسر استمرار هذا النوع من الجرائم. كون السلطات المغربية. للأسف ضعيفة للغاية في التعامل مع الجرائم الالكترونية”.

👈🏻 بعد استلام صور البطاقات البنكية من الجهتين يقوم بسحب المبالغ الموجودة بها 👈🏻 بعد التحري توصلنا الى موقع المجرم مغربي الجنسية من مدينة تمارة ،، مما يفسر استمرار هذا النوع من الجرائم كون السلطات المغربية للأسف ضعيفة للغاية في التعامل مع الجرائم الالكترونية،،ومنذ فترة طويلة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 22, 2021

هوية النصاب

وقال: “كما أن الشرطة المغربية تقوم بأخذ نسبة من المبالغ المسروقة الأمر الذي يزيد من صعوبة مكافحة. هذه الجرائم بالوقت الراهن”.

وتابع: “إدارة برنامج الواتساب أخلت مسؤوليتها القانونية كون الجرائم هي جرائم احتيال وليست اختراق أو ابتزاز. وتدعوا المستخدمين إلى عدم مشاركة رمز التفعيل مع الآخرين”.

👈🏻 كما ان الشرطة المغربية تقوم بأخذ نسبة من المبالغ المسروقة الامر الذي يزيد من صعوبة مكافحة هذه الجرائم بالوقت الراهن 👈🏻 ادارة برنامج الواتس أخلت مسؤوليتها القانونية كون الجرائم هي جرائم احتيال وليست اختراق او ابتزاز،، وتدعوا المستخدمين الى عدم مشاركة رمز التفعيل مع الاخرين 🦅 — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 22, 2021

عقوبة جرائم الاحتيال في سلطنة عمان

وسعى قانون الجزاء العماني إلى ردع جريمة الاحتيال بفرض عقوبات رادعة على كافة أشكالها.

وأفرد في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر ” الجرائم الواقعة على الأموال” 5 عقوبات في حالات محددة. تغطي كافة صورة النصب والاحتيال

1- الاحتيال باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

المادة (349) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال.

أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.

2- التصرف في عقار سبق التصرف فيه

المادة (350) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.

أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه.

3- استغلال القاصر

المادة (351) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته.

وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا، أو وصيا، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه.

أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق.

4- الحصول على خدمة مع نية عدم سداد ثمنها

المادة (352) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه.

أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.

5- الشروع في الاحتيال

أما المادة (353) فعاقبت على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

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