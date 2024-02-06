مصفاة الدقم.. تفاصيل ومزايا أبرز مشروع عماني كويتي مشترك في قطاع الطاقة

وطن – يستعد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الأربعاء لافتتاح مصفاة الدقم وهي مشروع مشترك لتكرير النفط الخام في سلطنة عمان.

وبلغت تكلفة هذا المشروع نحو 8.5 مليار دولار، ويقع على بعد نحو 530 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة مسقط في منطقة الدقم المطلة على بحر العرب.

و تعدّ المصفاة أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بأوكيو – المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- وشركة البترول الكويتية العالمية.

خصائص مصفاة الدقم

ويتميّز المشروع بالعديد من المقوّمات المهمة مثلاً تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل نفط خام يوميًا فضلاً عن الموقع الاستراتيجي على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان.

ووفق ما رصدته وطن عن مصادر محلية عمانية تتكون مصفاة الدقم من ثلاث حزم رئيسة، صُممت جميعها خصيصًا لإنتاج مجموعة متنوعة وبجودة فائقة من المُشتقات النفطية.

وتشمل منتجاة المصفاة الديزل ووقود الطائرات والنافثا والغاز البترولي المسال والكبريت والفحم البترولي. وهي قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الخلطات والخامات وفقًا لمتطلبات السوق.

ويعمل في المصفاة العمانية الكويتية 749 موظفًا وموظفة من 32 جنسية كجزء من قيم التنوع والشمولية وتبادل الخبرات والتميز في توفير ثقافة مؤسسية فاعلة وتبلغ نسبة التوطين في الدقم 60 بالمائة.

مزايا المشروع العماني الكويتي

ومنذ عام 2018 خصصت مصفاة الدقم نحو 114 منحة تعليمية محلية، و10 منح دولية، مع توفير 190 منحة تدريبية مُصممة خصيصًا لخريجي الدبلوم العالي من التخصصات الفنية.

وبلغ إنفاق شركة مصفاة الدقم على السلع والخدمات من الموردين المحليين في سلطنة عُمان أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي.

و تمثلت تلك المصاريف في إنفاق 1.7 مليار دولار أمريكي على الخدمات المحلية، وإنفاق 534 مليون دولار أمريكي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و بلغ حجم شراء المنتجات المصنعة في سلطنة عُمان 182 مليون دولار أمريكي.

وتبرز المصفاة كنموذج للحداثة وتجمع بين المرونة الفائقة والكفاءة المتميزة. مستفيدةً من أرقى التقنيات وأحدث الابتكارات ويؤكد القائمون على المشروع أن الأولوية القصوى لخفض الانبعاثات الكربونية.

#عمان_ترحب_بأمير_الكويت ومن الواضح بان الاستعدادت غير طبيعية حيث ازدانت الشوارع بالعلم العماني والعلم الكويتي ووضعت صور الشيخ #مشعل_الاحمد_الصباح في اكثر الاماكن وتعد هذه احتفالية كبرى ناهيك عن التغطية الاعلامية الغير مسبوقة احتفاظا بافتتاح مصفاة #الدقم#الدقم_مستقبل_واعد… pic.twitter.com/dXUrA8hqQR — رحمه النبهاني (@rahma_alnabhani) February 6, 2024

وتأتي الخطوة المشتركة لتحقيق ما وصف بـ “رؤية عُمان 2040” التي تتلاقى مع استراتيجية “الكويت الجديدة 2035”.

ودشن رواد منصات التواصل وسم “الدقم مستقبل واعد” في منصة إكس وتفاعلوا مع المشروع مشيدين بأهميته ومؤكدين على أن مثل هذه الأعمال مهمة لنهضة البلدين سلطنة عمان ودولة الكويت.