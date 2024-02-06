صحة بايدن العقلية تفجر قنبلة جدل في الولايات المتحدة.. ما القصة؟

وطن – تجدّدت حالة الجدل في الولايات المتحدة، بخصوص الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة لطالما جذبت الانتباه في البلاد.

تراجع القدرات العقلية لبايدن

فقد كشف استطلاع للرأي لمنظمة “راسموسن ريبورتس“، أن نحو ثلثي المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن القدرات العقلية لرئيسهم جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما آخذة في التراجع.

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 59% من المشاركين يلتزمون بهذا التقييم، واتفقوا على وجه الخصوص مع البيان القائل إن بايدن يفقد قدرته العقلية بشكل متزايد.

وتبين من استطلاع الرأي، أن ثلث المشاركين فقط (33%) أنهم لا يتفقون مع هذا الرأي.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 28 إلى 30 يناير على 943 أمريكيا بالغا، أعربوا عن نيتهم ​​التصويت في الانتخابات الرئاسية هذا العام، بنسبة خطأ في نتائج البحث نحو 3 نقاط مئوية.

انتخابات مرتقبة في الولايات المتحدة

يُشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستقام يوم 5 نوفمبر المقبل، ويعتزم بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

وجو بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب.

اقرأ أيضا:

وبين الديمقراطيين أيضاً، دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم بايدن في السن.

وإذا أعيد انتخاب بايدن في نهاية ولايته الرئاسية الثانية عام 2029، فسيكون قد بلغ عمره 86 عاما.