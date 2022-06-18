سقوط بايدن عن دراجته .. موقف محرج آخر للرئيس بعد عثرات درج الطائرة! (شاهد)

وطن – تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن (79 عامًا) لموقف محرج جديد، يضاف الى سلسلة مواقف سابقة، سلّطت الضوء على قدراته الصحيّة.

بعد عثراته السابقة على درجات الطائرة#بايدن يسقط عن دراجته الهوائية! pic.twitter.com/qORhzkjebM — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 18, 2022

فقد سقط بايدن عن دراجته بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث بينما يقضي هو وجيل الذكرى السنوية الـ 45 لزواجهما وعطلة نهاية الأسبوع .

جاء ذلك بعدما قام الرئيس جو بايدن برحلة فردية بالدراجة – محاطًا بوكلاء أمن – صباح السبت بالقرب من منزله.

وقال للصحفين ‘صباح الخير!’ وهو يلوح له قبل لحظات من سقوطه.

وقال بايدن للصحفيين إنه واجه مشكلة في نزع حذائه عن دواسات الدراجات مما تسبب في السقوط.

تم تصوير بايدن جالسًا على الرصيف بعد الحادث، محاصرًا في إطار الدراجة.

بعد حوالي 10 ثوانٍ من سقوطه، كان بايدن قادرًا على رفع نفسه – وبحسب ما ورد أخبر الحشد أن قدمه قد أصيبت. بحسب “ديلي ميل” البريطانية

يقضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في شاطئ ريهوبوث وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تعامله مع التضخم ومع مفاوضات صفقة الأسلحة في مجلس الشيوخ بعد انسحاب السناتور الجمهوري جون كورنين من المحادثات ليلة الخميس.

كما أجاب الرئيس على أسئلة تتعلق بالمملكة العربية السعودية، حيث قال إنّه سيذهب للسعودية ليس للقاء محمد بن سلمان بل للمشاركة في اجتماع دولي.

وهذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض له الرئيس بايدن، فقد سبق وسقط خلال صعوده درجات طائرته الرئاسية في أكثر من مناسبة.