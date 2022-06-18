الرئيسيةفيديوسقوط بايدن عن دراجته .. موقف محرج آخر للرئيس بعد عثرات درج...
فيديو

سقوط بايدن عن دراجته .. موقف محرج آخر للرئيس بعد عثرات درج الطائرة! (شاهد)

بينما يقضي هو وجيل الذكرى السنوية الـ 45 لزواجهما وعطلة نهاية الأسبوع

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
سقوط بايدن عن دراجته watanserb.com
سقوط بايدن عن دراجته

وطن – تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن (79 عامًا) لموقف محرج جديد، يضاف الى سلسلة مواقف سابقة، سلّطت الضوء على قدراته الصحيّة.

فقد سقط بايدن عن دراجته بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث بينما يقضي هو وجيل الذكرى السنوية الـ 45 لزواجهما وعطلة نهاية الأسبوع .

جاء ذلك بعدما قام الرئيس جو بايدن برحلة فردية بالدراجة – محاطًا بوكلاء أمن – صباح السبت بالقرب من منزله.

وقال للصحفين ‘صباح الخير!’ وهو يلوح له قبل لحظات من سقوطه.

وقال بايدن للصحفيين إنه واجه مشكلة في نزع حذائه عن دواسات الدراجات مما تسبب في السقوط.

تم تصوير بايدن جالسًا على الرصيف بعد الحادث، محاصرًا في إطار الدراجة.

بعد حوالي 10 ثوانٍ من سقوطه، كان بايدن قادرًا على رفع نفسه – وبحسب ما ورد أخبر الحشد أن قدمه قد أصيبت. بحسب “ديلي ميل” البريطانية

يقضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في شاطئ ريهوبوث وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تعامله مع التضخم ومع مفاوضات صفقة الأسلحة في مجلس الشيوخ بعد انسحاب السناتور الجمهوري جون كورنين من المحادثات ليلة الخميس.

كما أجاب الرئيس على أسئلة تتعلق بالمملكة العربية السعودية، حيث قال إنّه سيذهب للسعودية ليس للقاء محمد بن سلمان بل للمشاركة في اجتماع دولي.

وهذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض له الرئيس بايدن، فقد سبق وسقط خلال صعوده درجات طائرته الرئاسية في أكثر من مناسبة.

نجل ترامب يسخر من سقوط بايدن على درج الطائرة بفيديو “خبيث” لوالده!

 

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

هكذا تستخدم السعودية التطبيع مع إسرائيل ورقة مساومة لاستعادة علاقاتها مع واشنطن

الهدهد

بسبب زيارة بايدن للسعودية.. أعضاء الكونغرس الأمريكي: الجلوس مع القاتل بن سلمان خطأ كبير

الهدهد

“ليس فقط من اجل النفط” .. بايدن يكشف هدف زيارته للسعودية (شاهد)

تقارير

من السعودية إلى مصر ومن خاشقجي إلى هدهود.. ديفيد هيرست يفضح “تلوُّن” بايدن

الهدهد

“CNN”: هل قرر بايدن تجاوز قضية “خاشقجي” لإصلاح العلاقة مع السعودية؟!

الهدهد

منصور الرقيبة.. الكشف عن طريقة اعتقال الناشط السعودي واتهامات للأمن بترويع النساء والأطفال

الهدهد

الإفراج عن أبناء سعد الجبري “شرط” بايدن للقاء محمد بن سلمان

الهدهد

خطيبة خاشقجي: بايدن سيخسر بوصلته الأخلاقية إذا التقى محمد بن سلمان

الهدهد

جمال ريان يوجه رسالة لـ”بايدن” .. ذكره بـِ”خاشقجي” وهذا ما طلبه منه

الهدهد

مفاجأة .. تأجيل زيارة “بايدن” للسعودية بعد ساعات من تأكيده إمكانية حدوثها

الهدهد

“بايدن” يربط زيارته للسعودية بالسلام مع إسرائيل وهذا ما قاله عن حقوق الإنسان في المملكة

الهدهد

البيت الأبيض يؤكد أن “بايدن” لم يغير موقفه من السعودية ويصر على جعلها منبوذة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا