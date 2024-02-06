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بينها أرفع وسام عماني.. هدايا السلطان هيثم لأمير الكويت مشعل الأحمد (شاهد)

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بينها أرفع وسام عماني.. هدايا السلطان هيثم لأمير الكويت مشعل الأحمد

تبادل السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الأوسمة والهدايا التذكارية بمناسبة زيارة الأخير للسلطنة وذلك في قصر “العلم العامر”.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لأمير الكويت إلى سلطنة عمان، بعد استلامه الحكم في بلاده إثر وفاة الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له عصر، الثلاثاء، إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان في زيارة ” دولة”.


وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا“، أن سرباً من الطائرات العسكرية العمانية قام بمرافقة طائرة أمير الكويت فوق الأجواء العمانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في مقدمة مستقبلي أمير الكويت على أرض المطار السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وبعد استراحة قصيرة غادر الموكبُ المقل للسُّلطان هيثم وأمير دولة الكويت المطار السُّلطاني الخاص، متوجّهًا إلى قصر العلم العامر لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية والشعبية.

هدايا السلطان هيثم لأمير الكويت و”وسام آل سعيد”

ووفق وسائل إعلام البلدين تبادل زعيما سلطنة عمان عمان والكويت الأوسمة، حيث قلد السلطان هيثم الشيخ مشعل وسام “آل سعيد” الذي يعد من أرفع الأوسمة العمانية، “تقديراً منه للأمير واعتزازاً بعمق أواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين” وفق بيان وكالة الأنباء العمانية.

قلادة مبارك الكبير

في حين قلد أمير الكويت سلطان عمان قلادة مبارك الكبير تقديراً لما يبذله من انجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها، وتوطيداً وحرصاً على تقوية روابط الإخاء بين البلدين والشعبين العماني والكويتي.

ويعد وسام آل سعيد أرفع الأوسمة العمانية حيث استحدث الوسام بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها السلطان قابوس بن سعيد إلى المملكة المتحدة في عام 1982، وتم تصنيعه من قبل شركة سبينتك.

حيث تم تصنيع وسام واحد فقط للسيدات وقدمه السلطان قابوس بن سعيد للملكة الراحلو إليزابيث الثانية وقتها.

أما قلادة مبارك الكبير فتعد أعلى وسام مدني في الكويت ويمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات. وسمي هذا الوسام باسم مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت، لأنه يعد المؤسس الحقيقي للكويت.

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