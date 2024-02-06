المقاطعة تهوي بأسهم ماكدونالدز.. فشلت بتحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة

وطن – بعد أشهر من المقاطعة التي شنت بحقها أعلنت شركة “ماكدونالدز” فشلها في تحقيق مبيعاتها المستهدفة لأول مرة منذ 4 سنوات، متأثرة بالانخفاض الواضح في المبيعات بالشرق الأوسط وماليزيا وإندونيسيا وفرنسا، جراء ما تعرضت له من حملات مقاطعة بعد موقفها المؤيد للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة وفق ما نشرته وكالة “رويترز“.

ومنذ بدء عملية ” طوفان الأقصى ” في السابع من تشرين الأول الماضي، انطلقت الكثير من الدعوات من قبل ناشطين وجمعيات حقوقية في الدول العربية والإسلامية، لعدم شراء السلع والخدمات الخاصة بالشركات الإسرائيلية أو الشركات الداعمة للاحتلال وعلى رأسها سلسلة مطاعم ماكدونالدز التي أرسلت وجبات “برجر” مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

خسارة كبيرة لماكدونالدز

وأشارت الوكالة في التقرير الذي كتبته “ديبورا ماري صوفيا” إلى أن شركة ماكدونالدز (MCD.N) أعلنت، الاثنين، فشلها في تحقيق مبيعاتها المستهدفة لأول مرة منذ 4 سنوات متأثرة بالانخفاض الواضح في المبيعات.

وهو ما يرجع إلى ما يجري في غزة والحرب التي تشنها إسرائيل، مما أدى إلى تخلف الطلب على المبيعات وتراجعت أسهم الشركة بنحو 4%.

وتعد شركة البرجر العملاقة من بين العديد من العلامات التجارية الغربية التي شهدت احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في حربها على غزة.

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تأثير ملموس

وقالت ماكدونالدز إن الحرب “أثرت بشكل ملموس” على الأداء في بعض الأسواق الخارجية في الربع الرابع من العام الماضي. وشهدت الشركة أيضًا تأثيراً على مبيعاتها في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، وكذلك في فرنسا، حسبما قال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي في مكالمة هاتفية.

وأضاف: “طالما أن هذه الحرب مستمرة لا نتوقع أن نرى أي تحسن كبير في هذه الأسواق”.

ولفت المصدر إلى أن المبيعات المماثلة في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ارتفعت بنسبة 0.7٪ في الربع الرابع، متجاوزة على نطاق واسع تقديرات النمو بنسبة 5.5٪، وفقًا لبيانات LSEG. استحوذت الأعمال على 10٪ من إجمالي إيرادات ماكدونالدز في عام 2023.

وقال بريان مولبيري، مدير محفظة العملاء في Zacks: “إن تأثيرات الحرب على متانة الأرباح ستكون مصدر قلقنا الأكبر، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المشكلة ستستمر بعد الربع التالي أو ربما حتى الربعين المقبلين”.

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ماكدونالدز في الصين

كما ظل الإنفاق الاستهلاكي في الصين، ثاني أكبر سوق لماكدونالدز، ضعيفًا على الرغم من إجراءات الدعم الحكومية. في حين أن ماكدونالدز لا تقدم تفاصيل المبيعات في الأسواق الدولية الفردية، إلا أنها أشارت إلى أن العروض الترويجية على مستوى الصناعة قد ارتفعت في الصين خلال هذا الربع مع اندفاع المطاعم لإنعاش الطلب المتدهور.

وأظهرت أعمال ماكدونالدز في الولايات المتحدة أيضًا علامات الضعف، لا سيما مع قيام المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بتخفيض أحجام الطلبات أو التداول بسلع أرخص.

وأدى ذلك إلى ارتفاع المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة بنسبة 4.3% في هذا الربع، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.4%. ومع ذلك، أعلنت ماكدونالدز عن ربح معدل للسهم قدره 2.95 دولارًا، متجاوزًا التقديرات البالغة 2.82 دولارًا.

وقال جوشوا لونج المحلل في ستيفنز: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود النتائج في الشرق الأوسط” لكنه أضاف أنه لا يزال متفائلا بشأن سهم ماكدونالدز لأنها “واحدة من أفضل العلامات التجارية” التي تمر بمرحلة صعبة.

وتتوقع ماكدونالدز أن يكون هامش التشغيل لعام 2024 في نطاق متوسط إلى مرتفع بنسبة 40٪ وتتوقع إضافة أكثر من 1600 مطعم هذا العام. وسجلت هامش تشغيل بنسبة 45.7٪ لعام 2023.

وارتفعت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 3.4٪ في هذا الربع، مخالفًا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.9٪، فيما كان أبطأ نمو للمبيعات في حوالي ثلاث سنوات.