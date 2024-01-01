هدم فرع ماكدونالدز في باكستان تضامنا مع غزة.. حقيقة فيديو أثار ضجة

وطن- انتشرت لقطات مصورة، على صفحات التواصل الاجتماعي، يزعم هدم فرع من سلسلة مطاعم ماكدونالدز، بسبب حملة المقاطعة الأخيرة للشركات الداعمة لإسرائيل.

وزعم بعض النشطاء، أن هذه اللقطات تُظهر ما قالوا إنه هدم فرع ماكدونالدز في باكستان.

وربط الناشطون، هذا المشهد بحملات مقاطعة البضائع والشركات المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي في كثير من البلدان العربية والاسلامية نصرةً لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

حقيقة هدم فرع ماكدونالدز

لكن هذا المقطع عبارة عن إدعاء مضلل، حيث تبين أن فيديو قديم وليس لهدم فرع من سلسلة مطاعم ماكدونالدز، بسبب حملة المقاطعة الأخيرة.

وكان هذا الفيديو قد نُشر عام 2018 وهو لإزالة لوحة إعلانية تابعة لماكدونالدز في ولاية كانساس عام 2018.

وكانت شركة Simpson Dirt Construction المتخصصة في عمليات الهدم والإزالة ومقرها ولاية كانساس في الولايات المتحدة، قد نشرت الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو/تموز عام 2018، ويوثق هدم وإزالة لوحة إعلانية لماكدونالدز وقتئذ.

يُشار إلى أن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو الشركات الداعمة للاحتلال، وعلى رأسها مطاعم ماكدونالدز، لا تزال مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب شنّ جيش الاحتلال الحرب على قطاع غزة.

وانطلقت الكثير من الدعوات من قبل ناشطين وجمعيات حقوقية في الدول العربية والإسلامية، لعدم شراء السلع والخدمات الخاصة بالشركات الإسرائيلية أو الشركات الداعمة للاحتلال.