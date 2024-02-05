مرتبط بإيران وحكمه صدام حسين بالإعدام.. من هو أسعد العيداني الذي رشح محافظاً للبصرة؟

وطن – أعلنت وكالة الأنباء العراقية “واع” انتخاب العراقي المرتبط بإيران أسعد عبدالأمير العيداني محافظاً لمدينة البصرة فمن هو المحافظ الذي جددت ولايته مرة أخرى واشتهر بعدائه لصدام حسين؟

وقالت الوكالة الرسمية العراقية إن مجلس محافظة البصرة صوت الاثنين، على انتخاب أسعد العيداني محافظاً له وانتخب خلف البدران رئيساً له بالأغلبية”.

ووفق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء دعا العيداني المواطنين البصريين إلى تأجيل الاحتفالات إلى حين الانتهاء من إحياء ذكرى ما يسمى “الامام الكاظم” التي تصادف الثلاثاء 6 شباط/فبراير 2024.

أسعد العيداني وارتباطه بإيران وعداؤه مع صدام حسين

وأسعد عبد الأمير عبد الغفار العيداني سياسي عراقي من مواليد البصرة.

ولد العيداني في كانون الأول/يناير 1967 وهو سياسي ورجل أعمال عراقي ومحافظ البصرة منذ 2017.

وشغل العيداني منصب قيادي في المؤتمر الوطني العراقي الذي أسسه أحمد الجلبي.

ويحمل العيداني بكالوريوس في الهندسة الالكترونية عام 1993.

وهو ابن الشيخ العام لعشيرة العيدان من عنزة إحدى عشائر البصرة و شارك العيداني فيما يسمى “الانتفاضة الشعبانية” عام 1991.

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هروب أسعد العيداني إلى إيران

وهرب العيداني إلى إيران وارتبط بمخابراته وأجهزتها الأمنية وهو سبب اعتقاله من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

واعتقل النظام العراقي العيداني وحكم عليه بالإعدام بسبب ارتباطه بإيران ثم خفف الحكم إلى المؤبد.

وقضى السياسي العراقي 8 سنوات في السجن امتدت بين 1995 – 2002 وبعد سقوط النظام العراقي عد سجيناً سياسياً رغم تبعيته المباشرة لإيران.

اتهامات بالفساد وتحوله للثراء

ويتهم العيداني بغسيل أموال لصالح فيلق القدس وميليشيات إيرانية في سوريا والعراق وحزب الله في لبنان.

تحالف البناء المدعوم بقوة من إيران، رشح "محافظ" البصرة أسعد العيداني لشغل منصب رئيس وزراء المنطقة الخضراء بعد رفض مرشحهم قصي السهيل.

اسم الشهرة "أسعد الإيراني" المتهم بغسيل أموال لصالح فيلق القدس وحزب الله في لبنان!

ساحات الاعتصام في عموم العراق ترفض أي مرشّح مدعوم من إيران pic.twitter.com/GFKEHr0C93 — صباح الخزاعي Sabah Al-Khozai (@sabahalkhozai) December 25, 2019

وبعد الإفراج عنه عمل ضمن ما يسمى “الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وتوثيق جرائم النظام السابق” مع السجناء السياسيين.

محافظ البصرة اسعد العيداني، وهو يدافع عن إيران والفصائل الموالية لها بشكل مستميت..

كيف سيوقف اغتيالات الناشطين في المحافظة؟#ايران_تغتال_نشطاء_العراق pic.twitter.com/O5xrk6Y6LP — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) August 20, 2020

ومع الاتهامات الموجهة له بالفساد زادت ثروة العيداني وبات أحد رجال الأعمال وعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف البلاد الإسلامي.

اسعد العيداني محافظ البصرة و مرشح وكلاء ايران لمنصب رئاسة الوزراء يقول: لن نقبل بأي اعتداء على ايران من العراق ويجب ان نرد الجميل لايران!

بينما هو عاجز عن وضع حد للميليشيات المنتشرة والخارجة عن القانون!

مواقفه هذه تؤهله لرئاسة الوزراء فعلاً pic.twitter.com/PlXD339UNc — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) December 25, 2019

كما عمل أيضاً مديراً للمصرف العراقي للتجارة ويشغل أيضا منصب نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي.