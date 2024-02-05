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مرتبط بإيران وحكمه صدام حسين بالإعدام.. من هو أسعد العيداني الذي رشح محافظاً للبصرة؟

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مرتبط بإيران وحكمه صدام حسين بالإعدام.. من هو أسعد العيداني الذي رشح محافظاً للبصرة؟

وطن – أعلنت وكالة الأنباء العراقية “واع” انتخاب العراقي المرتبط بإيران أسعد عبدالأمير العيداني محافظاً لمدينة البصرة فمن هو المحافظ الذي جددت ولايته مرة أخرى واشتهر بعدائه لصدام حسين؟

وقالت الوكالة الرسمية العراقية إن مجلس محافظة البصرة صوت الاثنين، على انتخاب أسعد العيداني محافظاً له وانتخب خلف البدران رئيساً له بالأغلبية”.

ووفق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء دعا العيداني المواطنين البصريين إلى تأجيل الاحتفالات إلى حين الانتهاء من إحياء ذكرى ما يسمى “الامام الكاظم” التي تصادف الثلاثاء 6 شباط/فبراير 2024.

أسعد العيداني وارتباطه بإيران وعداؤه مع صدام حسين

وأسعد عبد الأمير عبد الغفار العيداني سياسي عراقي من مواليد البصرة.

ولد العيداني في كانون الأول/يناير 1967 وهو سياسي ورجل أعمال عراقي ومحافظ البصرة منذ 2017.

وشغل العيداني منصب قيادي في المؤتمر الوطني العراقي الذي أسسه أحمد الجلبي.

ويحمل العيداني بكالوريوس في الهندسة الالكترونية عام 1993.

وهو ابن الشيخ العام لعشيرة العيدان من عنزة إحدى عشائر البصرة و شارك العيداني فيما يسمى “الانتفاضة الشعبانية” عام 1991.

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هروب أسعد العيداني إلى إيران

وهرب العيداني إلى إيران وارتبط بمخابراته وأجهزتها الأمنية وهو سبب اعتقاله من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

واعتقل النظام العراقي العيداني وحكم عليه بالإعدام بسبب ارتباطه بإيران ثم خفف الحكم إلى المؤبد.

وقضى السياسي العراقي 8 سنوات في السجن امتدت بين 1995 – 2002 وبعد سقوط النظام العراقي عد سجيناً سياسياً رغم تبعيته المباشرة لإيران.

اتهامات بالفساد وتحوله للثراء

ويتهم العيداني بغسيل أموال لصالح فيلق القدس وميليشيات إيرانية في سوريا والعراق وحزب الله في لبنان.

وبعد الإفراج عنه عمل ضمن ما يسمى “الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وتوثيق جرائم النظام السابق” مع السجناء السياسيين.

ومع الاتهامات الموجهة له بالفساد زادت ثروة العيداني وبات أحد رجال الأعمال وعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف البلاد الإسلامي.

كما عمل أيضاً مديراً للمصرف العراقي للتجارة ويشغل أيضا منصب نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي.

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