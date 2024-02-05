في عيد ميلاده الـ39.. تعرف على حجم ثروة كريستيانو رونالدو الفلكية

وطن – حقق كريستيانو رونالدو، الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية والأرقام القياسية طيلة مسيرته الكروية وحتى الآن. ومع احتفاله اليوم 5 فبراير 2024، بعيد ميلاده الـ 39 اتجهت الأنظار نحوه لمعرفة حجم ثروته الفلكية والمكاسب المادية التي حققها بعد 20 عاماً من مسيرته الرياضية.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفع صافي ثروته بشكل مطرد نتيجة لانتقاله الأخير إلى النصر وعقود تأييد جديدة.

ثروة كريستيانو رونالدو

ويعد رونالدو من أكثر الرياضيين ثراء في العالم وكان أول نجوم كرة القدم دخولا لنادي المليار، بعدما بلغت ثروته مليار دولار، ولم ينضم إليه في هذا النادي سوى غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اختير كريستيانو رونالدو كأعلى اللاعبين أجرا في العالم لعدة مناسبات من قبل مجلة فوربس الأميركية. ويأتي ذلك بفضل عقوده الإعلانية والمؤسسات التجارية التي تحمل اسمه.

أدرجته مجلة “تايم” عام 2014 في قائمتها لأكثر 100 شخص نفوذا في العالم.

🎂 سنة جديـدة للتاريخـي 🤩

نجـوم #النصر يحتفلون بقائدهـم 💛 pic.twitter.com/A817CaY3BN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2024

ورونالدو لاعب نادي النصر السعودي حاليا هو الشخصية الأكثر متابعة على الشبكة الاجتماعية “إنستغرام”، مع أكثر 615 مليون متابع.

ويُعتقد أن عقد المهاجم البرتغالي مع نادي النصر السعودي، الذي انضم إليه قادماً من مانشستر يونايتد في يناير، تبلغ قيمته 200 مليون دولار، بينما تقدر محفظته الترويجية التي تشمل أمثال Nike وJacob & Co بقيمة 60 مليون دولار سنوياً.

وأصبح أفضل لاعب في العالم خمس مرات في FIFA وأول رياضي نشط في رياضة جماعية يكسب أكثر من مليار دولار من أرباحه مدى الحياة في عام 2020.

🎥 | كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو.. القصه كامله استمتعوا❤️ pic.twitter.com/PtgoS2fEqy — عالم القوت (@GOATTWORLD) February 5, 2024

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فنادق وشركات طيران

وقام رونالدو بتوظيف أمواله واستثمر الكثير من الأموال في قطاع زراعة الشعر، ويستثمر بمجموعة من المنتجات تحت علامته التجارية، CR7، والتي تشمل الملابس والعطور والساعات وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استثمر في شراء شركة طيران متخصصة في تأجير الطائرات، واستثمر كريستيانو أيضاً في الفنادق في جميع أنحاء العالم.

وتشتمل الغرف الـ 168 في فندق Pestana CR7 المكون من 10 طوابق في Gran Via في مدريد على مركز للياقة البدنية وجلسات تدريبية في الموقع والعديد من المرافق الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك رونالدو 14 مليون يورو مستثمرة في شركات استثمار رأس المال المتغير وعدد قليل من المنظمات الدولية، بما في ذلك أبل وفولكس فاجن.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 من مشاركة كريستيانو رونالدو بتدريبات #النصر اليوم تأكدت جاهزية الكاملة لمباراة الهلال الخميس المقبل pic.twitter.com/3Yanjx4O0m — سهم (@1SMi_) February 5, 2024

شركة نايكي

وخطى رونالدو خطوات رائعة على الساحة التجارية أيضاً، وهو ما يتضح من شراكته مدى الحياة مع شركة ” Nike نايكي” إلى إمبراطوريته من الملابس والعطور ومراكز اللياقة البدنية -بحسب موقع sportsmintmedia–

بالإضافة إلى عقده مدى الحياة مع شركة Nike، يجني رونالدو الأموال خارج الملعب من خلال الملابس والإكسسوارات والفنادق وصالات الألعاب الرياضية التي تحمل علامته التجارية CR7.

كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو. 🐐🎂 pic.twitter.com/X58j1zntrK — Insider Real (@RMCFarab) February 5, 2024

وسائل التواصل

ولم يكتف صاروخ مادير بذلك بل استفاد من وسائل التواصل الاجتماعي التي تدر أرباحاً إضافية له من خلال حساباته التي وصل متابعوها إلى مئات الملايين.

ففي فبراير 2021، أصبح رونالدو أول شخص في العالم يصل إلى 500 مليون متابع عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر. اعتباراً من أبريل 2022، كان لديه 849 مليوناً.

الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

ويعد البرتغالي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا (140 هدفا)، كما أنه أصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي 4 مرات.

وصوله لعمر 39 سنة لا ينسيك ما فعله في شبابه. الأسطورة كريستيانو رونالدو… مقطع رائع جداً. استمتع ❤️⚽️pic.twitter.com/8R5LwfnSMg — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) February 5, 2024

ومع منتخب البرتغال، يحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف 128 هدفا في 205 مباريات، وهو أحد اللاعبين الحاسمين في البرتغال والذي فاز معها بأول لقب دولي له بعد التغلب على فرنسا في نهائي يورو 2016 ودوري الأمم 2018-2019 ضد هولندا.

إصابة رونالدو

ومنذ انضمامه إلى النصر السعودي في يناير الماضي خاض رونالدو 25 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية وسجل 24 هدفا وصنع 11 أخرى.

وغاب صاروخ ماديرا عن مباراة “الرقصة الأخيرة” ضد ميسي عندما فاز النصر على إنتر ميامي الأميركي 6-0، الخميس الماضي، ضمن مباراة ودية في موسم الرياضة بالمملكة.

وكان كريستيانو رونالدو قد تعرض لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية، وكان يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.