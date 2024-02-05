عُمان.. الإدعاء العام يحسم جدل قضايا بيع الأعضاء وغسيل أموال المشاهير

وطن – نقلت وسائل إعلام عمانية عن الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي، مساعد المدعي العام العماني خلال المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء”، قوله إنه لم يتم التحقيق في أي قضية غسيل أموال لمشاهير السوشيال ميديا.

وأقام الإدعاء العام مؤتمره السنوي تحت عنوان “عدالة الإجراء” لعرض ما تم إنجازه والإجابة عن تساؤلات الصحفيين في المؤتمر.

#الوصال : الإدعاء العام يقيم مؤتمره السنوي تحت عنوان #عدالة_الإجراء لعرض ماتم انجازه والإجابة عن تساؤلات الصحفيين في المؤتمر @oman_pp pic.twitter.com/O0oxWRYP2u — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) February 5, 2024

وشدد “الشكيلي” على أن التوعية القانونية واحدةٌ من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية يُنفذ فيها عددٌ من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.

عُقد صباح اليوم مؤتمر #الادعاء_العام السنوي. 👈 تستعرض #شبكة_عمان_القانونية ملخص لأهم ما ورد في هذا المؤتمر من إحصائيات . pic.twitter.com/MbIyHV8wD4 — شبكة عمان القانونية (@oman_legal) February 5, 2024

مؤتمر الادعاء العام السنوي في سلطنة عمان

وأكد مساعد المدعي العام العماني أنه لم يحقق الإدعاء العام في أي قضية غسيل أموال متعلقة بمشاهير السوشيال ميديا في السلطنة.

وتابع موضحا:”وليس هنالك اي قضايا سُجّلت تتعلق بالصحافة العمانية حسبما ذكر في العام الماضي.”

#عمان_لايف | سعادة المدعي العام :لم يحقق الإدعاء في أي قضية غسيل أموال لمشاهير السوشيل ميديا أو الأشخاص المرخص لهم للإعلان

.#عدالة_الأجراء 🇴🇲

#المؤتمر_السنوي_للادعاء_العام pic.twitter.com/UQY8Cot4Z8 — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) February 5, 2024

وتابع الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي أن نظام العمل داخل الإدعاء العام هو نظام إلكتروني 100% ، حيث سُجّلت نسبة 2.9% من القضايا الورقية فقط وتم تحويلها لقواعد البيانات، ولا يحق للادعاء العام حفظ القضايا المدنية بحكم القانون ويتم إحالتها إلى المحكمة.

كما أكد أنه قد تم اكتشاف عدد من الجرائم المنظمة في الاتجار بالبشر، ولم نسجل قضية بيع أعضاء من قبل في سلطنة عمان.

جدير بالذكر أن القضايا التي تعامل معها الإدعاء العام في ٢٠٢٣: ٣٧٨٣٦ قضية بنسبة ارتفاع ١٧.٢٪ عن العام الماضي بنسبة نجاح ٩٦.٦٪.

– القضايا المحفوظة: ١٢٨٧٢ قضية بنسبة ٣٤٪.

– القضايا المحالة إلى المحاكم: ٢٣٧٢٨ قضية بنسبة ٦٢.٧٪.

وانطلق صباح، الاثنين، في سلطنة عمان المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء” الذي يستعرض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.