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عُمان.. الإدعاء العام يحسم جدل قضايا بيع الأعضاء وغسيل أموال المشاهير

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عُمان.. الإدعاء العام يحسم جدل قضايا بيع الأعضاء وغسيل أموال المشاهير

وطن – نقلت وسائل إعلام عمانية عن الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي، مساعد المدعي العام العماني خلال المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء”، قوله إنه لم يتم التحقيق في أي قضية غسيل أموال لمشاهير السوشيال ميديا.

وأقام الإدعاء العام مؤتمره السنوي تحت عنوان “عدالة الإجراء” لعرض ما تم إنجازه والإجابة عن تساؤلات الصحفيين في المؤتمر.

وشدد “الشكيلي” على أن التوعية القانونية واحدةٌ من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية يُنفذ فيها عددٌ من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.

مؤتمر الادعاء العام السنوي في سلطنة عمان

وأكد مساعد المدعي العام العماني أنه لم يحقق الإدعاء العام في أي قضية غسيل أموال متعلقة بمشاهير السوشيال ميديا في السلطنة.

وتابع موضحا:”وليس هنالك اي قضايا سُجّلت تتعلق بالصحافة العمانية حسبما ذكر في العام الماضي.”

وتابع الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي أن نظام العمل داخل الإدعاء العام هو نظام إلكتروني 100% ، حيث سُجّلت نسبة 2.9% من القضايا الورقية فقط وتم تحويلها لقواعد البيانات، ولا يحق للادعاء العام حفظ القضايا المدنية بحكم القانون ويتم إحالتها إلى المحكمة.

كما أكد أنه قد تم اكتشاف عدد من الجرائم المنظمة في الاتجار بالبشر، ولم نسجل قضية بيع أعضاء من قبل في سلطنة عمان.

جدير بالذكر أن القضايا التي تعامل معها الإدعاء العام في ٢٠٢٣: ٣٧٨٣٦ قضية بنسبة ارتفاع ١٧.٢٪ عن العام الماضي بنسبة نجاح ٩٦.٦٪.

– القضايا المحفوظة: ١٢٨٧٢ قضية بنسبة ٣٤٪.

– القضايا المحالة إلى المحاكم: ٢٣٧٢٨ قضية بنسبة ٦٢.٧٪.

وانطلق صباح، الاثنين، في سلطنة عمان المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء” الذي يستعرض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.

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