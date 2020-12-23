وردت إلى النيابة العامة تقارير حاسمة بشأن قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي هزت الكويت مؤخراً، واتضح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر مطلع قوله إنه ورد عدد من التقارير بشأن المتهمين إلى النيابة العامة، وبانتظار التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن ضلوع بعض منهم في تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف معروفة.

وفي حال ثبتت إدانة المشاهير الستة، سيتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تترافع ضدهم النيابة العامة التي تدرس هذا الأمر حاليًا باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية.

هذا ولم تترافع النيابة العامة إلا في ثمان قضايا اعتبرتها تاريخية، ومن المحتمل أن تترافع بهذه القضية أيضًا.

وسيبقى قرار تجميد أرصدة المشاهير ساريًا حتى تتم إدانتهم أو تبرئتهم.

وأشار المصدر إلى أن تقرير شركة ”بوتيكات“ الذي يُنظر الآن أمام لجنة الخبراء، لا يخص باقي المتهمين المشاهير،“لأن كلًا منهم أُسندت إليه اتهامات منفردة“.

وسبق أن أظهر تدقيق أوراق ومستندات شركة “بوتيكات” الذي بدأ قبل أشهر من قبل لجنة الخبراء، عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال، حيث شارفت عملية التدقيق على نهايتها، وينتظر أن تسلم اللجنة تقريرها في وقت قريب.

واتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال قبل أشهر ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

وكشف مصدر كويتي مطلع حينها عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال، والمتهمون هم: حليمة بولند، فوز الفهد، فرح الهادي، مريم رضا، يعقوب بوشهري، عبدالوهاب العيسى، دانة الطويرش، جمال النجادة، شفاء الخراز ومشاري بو يابس.

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