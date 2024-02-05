جريمة هزت السلطنة قبل 4 سنوات.. عُمان تتسلم قاتل عائلة عمانية وتحاكمه

وطن – بعد مرور 4 سنوات على الجريمة التي هزت المجتمع العماني وذهب ضحيتها أسرة عمانية ـ أب وزوجة وثلاثة أطفال ـ على يد وافد هندي ومشاركين معه، قال الإدعاء العام في سلطنة عمان إن السلطنة استلمت من جمهورية الهند المتهم بقتل الأسرة في ولاية “بدية” شرق البلاد وجاري استجوابه.

وكانت وسائل إعلام هندية ذكرت أن المحكمة العليا في دلهي، أيدت تسليم مجيب الله محمد حنيف، المتهم بقتل أسرة عمانية تضم ثلاثة أطفال إلى سلطنة عمان.

ورفضت محكمة دلهي العليا التماس المتهم بالطعن في أمر المحكمة الابتدائية الذي أوصى بتسليمه إلى سلطنة عمان في ٢٥‏/١١‏/٢٠٢٣.

سعادة المدعي العام : السلطنة تسلمت من الهند المتهم بقضية قتل أسرة في بدية والان في مرحلة الاستجواب ، وذكر بان المتهمين الاربعة في القضية قضوا نحبهم ولكن لا يوجد للان ما يثبت ذلك . pic.twitter.com/5httLmsj9H — البيان نيوز (@albyaan_) February 5, 2024

جريمة في “بدية” هزت السلطنة قبل 4 سنوات

وأعلنت شرطة عمان السلطانية في شهر أغسطس 2019، بأن جهود البحث والتحري في قضية مقتل الأسرة العمانية في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة والتي أشارت إلى المتورطين في هذه الجريمة.

توضح شرطة عمان السلطانية بأن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 4, 2019

وأشارت إلى أنه بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.

وقامت شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية وقتها بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية.

وقدمت شرطة عمان السلطانية للسلطات الهندية كل التفاصيل الهامة حول المُجرم الذي هرب إلى الهند بعد ارتكابه الجريمة، وذلك مثل العمر والصورة الشخصية ورقم الهاتف.

رسالة من زُهير أخ المرحوم حمود البلوشي لـ @ShabibaFM:”توقفوا عن إيذاءنا بتحليلاتكم غير واقعية، والقصص المنتشرة عن #جريمة_قتل_في_بدية مختلقة من وحي الخيال، والتفاصيل المنشورة تجرحنا وتبكينا فتوقفوا عن تداولها، ونتمنى وقوفكم معنا بالدعاء”. pic.twitter.com/R9JARfBYIk — الشيبة خلفان (@5alfan1) August 4, 2019

إلقاء القبض على الجاني

ومن خلال تلك المعلومات قامت الشرطة الهندية بعمليات البحث والتحري عن المجرم الهارب، وتم العثور عليه أثناء إقامته مع أحد أقاربه بمنطقة أحمد آباد، وتم بالفعل إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر من عام 2019.

ويواجه “مجيب الله محمد حنيف” في سلطنة عُمان تهماً بالقتل العمد، بعد العثور في يوليو/ تموز 2019 على المواطن حمود البلوشي من ولاية بدية ميتاً في منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

فقدت ولاية بدية اليوم عائلة حمود بن ناصر البلوشي وزوجته وأولاده الثلاثة.

نتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى أسرة العائلة داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/KRMGbhsDKI — منصور بن زاهر الحجري mansoor (@mansoorzaher) July 31, 2019

تفاصيل الجريمة

ووفق ما نشرته وسائل إعلام عُمانية في حينه، فقد اقتحم الجناة منزل عائلة البلوشي، وتمت تصفيتهم، فيما تضاربت الأسباب بشأن دوافع الجريمة.

وأشار ناشطون إلى أن الجناة وهم من العمالة الأسيوية اقتحموا منزل الضحايا وقاموا بتقييد الأب وجلب أطفاله واحداً تلو الآخر وتعذيبهم ومن ثم خنقهم ثم قاموا بتعذيب الزوجة أيضاً أمام عينيه وتم شنقها.

ووفق المصدر حاول الأب مقاومتهم ولكنه لم يتمكن حتى قام أحد المحرمين بضربه بمطرقة على رأسه حتى فارق الحياة.

وفرّ الجناة ومن بينهم “حنيف” إلى الهند بعد ارتكابهم الجريمة، إلا أن السلطات الهندية تمكنت من القبض عليه و3 آخرين، بعد اتهامهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وبعد التحقيق أوصت المحكمة بتسليم “حنيف”، وأيدت المحكمة العليا القرار، معتبرة أن القتل جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الهند وسلطنة عُمان.