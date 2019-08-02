“شاهد” تفاصيل يقشعرّ لها الجسد عن جريمة قتل عائلة كاملة في سلطنة عمان .. وغضب كبير بين العُمانيين
عبّر عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن غضبهم من الجريمة المروّعة التي ارتبكها وافدون باكستانيون بقتلهم لعائلة كاملة مكونة من الأب والأم و3 من أطفالهما في ولاية بدية .
وطالب مغرّدون عُمانيون الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.
كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين.
ومساء الخميس، شيع العُمانيون في ولاية بدية ضحايا الجريمة المروّعة، فيما نشر بعضُ النشطاء تفاصيل تقشعر لها الابدان حول الجريمة.
وأفاد النشطاء أنّ مرتكبي الجريمة 5 باكستانيين تمكنت لشرطة عمان السلطانية من القبض عليهم.
وتبين –وفق النشطاء- أنّ مرتكبي الجريمة اقتحموا المنزل بعد دخول الأب، وقاموا بتقييده، من ثمّ جلب أطفاله واحداً تلو الآخر وتعذيبهم أمامه وبعدها يتمّ خنق الطفل حتى اجهزوا عليهم.
وبعد قتل الاطفال الثلاثة أمام أبيهم، أحضروا الزوجة وعذّبوها أمامه ثم شنقوها، من بعد ذلك قاموا بضرب الأب بمطرقة على رأسه حتّى فارق الحياة.
ولم يتسن لوطن التأكد من التفاصيل التي نشرها النشطاء حول الجريمة، فيما لم يصدر حتّى اللحظة أي تعقيب من شرطة عمان السلطانية أو أي جهة مسؤولة أخرى عن جريمة القتل في بدية.
ويتصدر -حتى لحظة كتابة هذا الخبر- هاشتاغ [جريمة_قت_لفي_بدية] ترند تويتر بالسلطنة، وفيه تابعت وطن حالة الغضب الكبيرة إزاء الجريمة المقززة.