“شاهد” تفاصيل يقشعرّ لها الجسد عن جريمة قتل عائلة كاملة في سلطنة عمان .. وغضب كبير بين العُمانيين

عبّر عُمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن غضبهم من الجريمة المروّعة التي ارتبكها وافدون باكستانيون بقتلهم لعائلة كاملة مكونة من الأب والأم و3 من أطفالهما في ولاية بدية .

وطالب مغرّدون عُمانيون الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.

كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين.

الأب المغدور

ومساء الخميس، شيع العُمانيون في ولاية بدية ضحايا الجريمة المروّعة، فيما نشر بعضُ النشطاء تفاصيل تقشعر لها الابدان حول الجريمة.

وأفاد النشطاء أنّ مرتكبي الجريمة 5 باكستانيين تمكنت لشرطة عمان السلطانية من القبض عليهم.

وتبين –وفق النشطاء- أنّ مرتكبي الجريمة اقتحموا المنزل بعد دخول الأب، وقاموا بتقييده، من ثمّ جلب أطفاله واحداً تلو الآخر وتعذيبهم أمامه وبعدها يتمّ خنق الطفل حتى اجهزوا عليهم.



وبعد قتل الاطفال الثلاثة أمام أبيهم، أحضروا الزوجة وعذّبوها أمامه ثم شنقوها، من بعد ذلك قاموا بضرب الأب بمطرقة على رأسه حتّى فارق الحياة.

ولم يتسن لوطن التأكد من التفاصيل التي نشرها النشطاء حول الجريمة، فيما لم يصدر حتّى اللحظة أي تعقيب من شرطة عمان السلطانية أو أي جهة مسؤولة أخرى عن جريمة القتل في بدية.

ويتصدر -حتى لحظة كتابة هذا الخبر- هاشتاغ [جريمة_قت_لفي_بدية] ترند تويتر بالسلطنة، وفيه تابعت وطن حالة الغضب الكبيرة إزاء الجريمة المقززة.

اتوقع هذا الموضوع يحتاج الى وقفة جادة من @RoyalOmanPolice بالتعاون مع الجهات المختصة لعمل دراسة عميقة حول انتشار جرائم القتل البشعة في الآونة الاخيره ( اسبابها، طرق الحد من انتشارها، القوانين المجرمة لها والخ)



ونسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر لذويهم #جريمه_قتل_في_بديه — سعيد الشكيلي (@SaidAlshukaili7) August 1, 2019

مع تزايد أخبار جرائم القتل التي يرتكبها الوافدين وآخرها #جريمه_قتل_في_بديه لماذا لا يتم إعادة عملية التفتيش الواسعة التي نفذها الجيش ضد العمالة المخالفة بكل البلاد وتسفير كل المخالفين وحتى العمالة المُسَيَّبة مع محاسبة الكفيل

( العمالة التي ليس لها أساس قانوني أقرب للجريمة ) — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) August 2, 2019

#جريمه_قتل_في_بديه



القاتل يستحق أن يُقتل كما قَتل؛ بمطرقة على راسه ولْيَشهدْ إعدامه طائفة من المسلمين ⚒



ليكون لمن خلفه آية ويشفِ صدور قوم مؤمنين — ﮼هيثم،السديري (@HM2097) August 1, 2019

اطالب بمنع الجاليه الباكستانيه من دخول عمان. نعم اُعمم كلهم كلاب ضاله. قصص الاغتصاب والقتل والتشريد اغلبها يقوم بها هذي الجاليه القذره "جناب" "مطوع" "حاج" وهو علشان ريال يقتل قبيلة كاملة. #جريمه_قتل_في_بديه — Mohammed AL-Hinai (@MohadAlhinai) August 1, 2019

انا لله وانا اليه راجعون و حسبي الله ونعم الوكيل قتلو عائلة كاملة بكل وحشية 😭😭😭

نطالب الجهات المختصة بإعدامهم في العلن لردع كل شيطان تسوول له نفسة للعبث في امن الوطن الله يصبر ذويهم 😔



#جريمه_قتل_في_بديه — نـــون✿ 💎💍✈️ (@bdo_20) August 1, 2019

هالوافيدين سوا زحمه قلنا ماشي مشكله وسببوا عطاله وبطاله قلنا نصبر عسى تزين وسرقوا وسكتنا والحين تجي منهم جريمة كبرى بقتل خمسة ارواح لا والله هنا طفح الكيل وبلغ السيل الزبى #طرد_العماله_الباكستانيه_مطلبنا #جريمه_قتل_في_بديه — الحمدلله (@fatma21f21) August 1, 2019

الي يدافع عن الباكستانيه اقول هاذي الجاليه بشعه جدا ثقافتهم القوه والعنف شخصيا يوم من الايام تعرضت لمحاولة اعتداء من قبلهم ولكن بلطف من الله تداركت الموقف اتمنى ان يتم إيقاف تأشيرات هذه الجاليه الجاهله واتمنى العون من المواطنين ان لا يتم تأجيرهم في المنازل. #جريمه_قتل_في_بديه — عبدالله القرواشي (@omaniboy901) August 1, 2019

يجب على السلطات العُمانيه إتخاذ قرار قوي ورادع ومؤلم في هذه القضيه فهي من جرائم الإباده حتى لا يفكر أي مجرم في مجرد دخول البلاد

القصاص وحق المغدورين لا نقاش

يجب تعديل كافه قوانيين الأجانب فورا .أحسن الله عزاكم شعب عًمان المسالم "إنا لله وإنا إليه راجعون "#جريمه_قتل_في_بديه pic.twitter.com/ea8iGaLsLd — سهيل عيسى (@suhil77754amri) August 1, 2019

شئ تقشعر له الأبدان

ان ترى اناس قد ماتوا و كانوا بحياتك.

و بيوم تختفي خصوصاً إذا كانت عائلة قتلت من قريتك فكيف تنسى وجوههم الطاهره💔.



رحمكم الله و أسكنكم فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون #جريمة_قتل_في_بدية pic.twitter.com/vgfmbazhF4 — مُرشـد الرواحـٰيٌ|🖤 ّ (@oeu0g) August 1, 2019

#جريمه_قتل_في_بديه

قوانين عمل وهجرة وتأشيرات هزيلة تشجع التسيب والتسلل للبلد…معظم العمالة الباكستانية عمالة رديئة غير ماهرة يسهل إحلالها باي عمالة أخرى. الدول واولها امريكا وأوروبا تحمي أمنها باستقصاد جنسيات معينة ونحن نضحي بالأمن لصالح مركز عمان الدولي في تقييم أممي لايسمن! pic.twitter.com/Y3udXYxrlw — المواطن صالح (@OmanBilady) August 1, 2019