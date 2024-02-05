تيري هنري وإيرينا شايك في معرض الدوحة للمجوهرات (فيديو)

وطن – تصدر اسم النجم الفرنسي لكرة القدم تيري هنري، وعارضة الأزياء الروسية الفنانة إيرينا شايك، منصات التواصل بعد ظهورهما في قطر ومشاركتهما في فيلم للترويج لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته العشرين.

وتستضيف قطر المعرض في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في حدث عالمي، وصف بأنه الأكثر فخامة وتألّقًا.

ويعد المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع مباشرة بين العلامات التجارية وعملائها. ويشارك فيه أكثر من 500 علامة تجارية شهيرة.

زيارة لاعب كرة القدم الفرنسي تيري هنري 🇫🇷 لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 💍#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/jMNzGKA8cQ — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 5, 2024

حضور المشاهير والمؤثرين

وشهد المعرض حضور العديد من المشاهير والمؤثرين العالميين، بمن فيهم الفرنسي تيري هنري والروسية إيرينا شايك الذين شاركا في فيلم ترويجي عن الحدث.

ايرينا من معرض الدوحة للمجوهرات💎

الجماااااااال والابتسامه والغمازه pic.twitter.com/FnwdsLvcUq — 🐍's queen (@ftfpri) February 5, 2024

وتخلل المعرض جلسات بين ثلة الحرفيين والخبراء في صناعة المجوهرات والساعات، مع إتاحة فرصة استثنائية لاقتناء أجمل قطع المجوهرات والساعات.

وعمل النجمين على تصوير فيلم «Visit Qatar» وحملة ترويجية له بعنوان «خبراء المجوهرات».

تيري هنري وإيرينا شايك في فيلم ترويجي

وكان ضمن بطولة الفيلم عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك، وأسطورة كرة القدم الفرنسية السابق، تيري هنري.

وظهر النجمان في الفيلم الذي أخرجه لوكا كاون، ومصوّر الأزياء العالمي روان بابيير، بمجموعة حصرية من المجوهرات والساعات الاستثنائية الفاخرة.

وبرز خمسة مشاركين رئيسين في المعرض وهم فيفتي ون إيست، مجوهرات علي بن علي، ومجوهرات الفردان، ومجوهرات الماجد، وبولغاري.

وما جمع تيري هنري وإيرينا شايك حسب منظمي المعرض الاهتمام المُشترك بحبّ المجوهرات والساعات الفاخرة.

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استكشاف عالم المجوهرات في معرض الدوحة

وظهر ذلك جلياً في اللقطات التي جمعت النجمين في الفيلم الترويجي الذي يبدأ بوصولهما إلى المعرض ويبدآن في استكشاف هذا العالم الساحر.

ويقول تيري هنري عن ذلك حسبما نقلته وسائل إعلامية: “طوال مسيرتي المهنية، وأنا أهتم بكل ما هو متميّز واستثنائي في عالم التصميم والرفاهية. كما أنني من أشدّ المعجبين والمتابعين لعالم صناعة الساعات. كان دائما يشدَّني كمَّ التفاني والخبرة وسنوات التدريب المطلوبة لصنع ساعة متميزة».

ويتابع النجم الفرنسي الذي اشتهر مع منتخب بلاده ونادي أرسنال الإنجليزي: “انا متحمِّس للاستمتاع بالتجربة التي يتيحها معرض الدوحة وأتشوّق لاستكشاف القطع المتميّزة ولقاء المصممين والحرفيين المَهرة المشاركين فيه”.