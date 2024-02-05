تفاصيل تنكيل جندي إسرائيلي بمواطن فلسطيني بعد تجريده من ملابسه في غزة وتعليق أمريكي (شاهد)

وطن – انفجرت قنبلة من الغضب بعد انتشار مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي يظهر التحقيق مع مواطن فلسطيني من أهالي غزة.

وظهر المواطن الفلسطيني، وهو مُجرّد من ملابسه مع تقييد يديه وهو مصاب بجرح في ساقه، فيما كان الجندي الإسرائيلي يقف أمامه للتحقيق معه.

حي الرمال, مدينة غزة |

جندي إسرائيلي #إرهابي ينشر صورة يظهر فيها وهو يعذب مدنيا فلسطينيا غرب مدينة غزة، حيث يرتدي ملابس داخلية فقط، مكبل اليدين ومصاب في ساقه.#لا_تعتادوا_العدوان_مستمر#طريق_العار_البري pic.twitter.com/ph2ZP5jU7s — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) February 5, 2024

وتعود تفاصيل القصة إلى نشر جندي إسرائيلي يدعى يوسي غامزو مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل يظهر اعتقال رجل من أهالي غزة.

ووثق الفيديو اقتياد المواطن الفلسطيني وهو مكبل اليدين وتم خلع ملابسه، كما أظهر المقطع الرجل وهو يجلس على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يداه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.

🇮🇱هذا واحد من الجيش الأكثر أخلاقا.. الجندي يوسي غامزو ينشر ويتباهى بصورة يقوم فيها بتعذيب مدني فلسطيني ومعاملته بشكل مهين في #غزة .#GazaGenocide pic.twitter.com/T7hzZqdRj7 — Dima Halwani (@DimaHalwani) February 5, 2024

الجندي مصور في كتيبة قاتلت في مدينة غزة

وهذا الجندي مصور في كتيبة الغرانيت (932) في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تقاتل في مدينة غزة.

وكان يوسي يوثق عمليات كتيبته القتالية في القطاع ويرفعها عبر قناته على اليوتيوب، واتضح أن الفيديو تم تصويره في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وصور في حي الرمال وسط غزة.

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وأقدم أصدقاء الجندي الإسرائيلي على تداول مقطع الفيديو والتباهي به، لينتشر أيضا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

حي الرمال, مدينة غزة |

جندي إسرائيلي #إرهابي ينشر صورة يظهر فيها وهو يعذب مدنيا فلسطينيا غرب مدينة غزة، حيث يرتدي ملابس داخلية فقط، مكبل اليدين ومصاب في ساقه.#لا_تعتادوا_العدوان_مستمر#طريق_العار_البري pic.twitter.com/ph2ZP5jU7s — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) February 5, 2024

الجندي الإسرائيلي يغلق حساباته

وفي أعقاب انتشار الفيديو، ومع إقدام الكثير من النشطاء على نشر بيانات الجندي الإسرائيلي وصوره، أقدم الأخير على إغلاق حسابه على إنستغرام ومنع الدخول على صفحته على الفيسبوك إلا للأصدقاء.

وكان الجندي الإسرائيلي نفسه نشر مقاطع فيديو تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال والنساء والأطفال وهم عراة ومعصوبو الأعين ومكبلو الأيدي في أغلب المناطق التي دخلوها في غزة.

تعليق أمريكي على المشهد

وتعليقًا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن هذه اللقطات مقلقة للغاية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن متحدث الخارجية الأمريكية، أنه ليس لدي أي معرفة أو معلومات فيما يتعلق بالظروف المحيطة بهذا الحادث.

وأضاف أنه سيترك الأمر لجيش الاحتلال للتحدث عن هذه الحالات المحددة، غير أنه جدّد التأكيد على أن يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية واحترام القانون الإنساني.