اختطفه الحوثي ومقرب من واشنطن.. أحمد بن مبارك رئيس وزراء اليمن الجديد

وطن – عينت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين، وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، رئيسا جديدا للوزراء باليمن في تعيين مفاجئ يقول محللون إنه من المرجح أن يثير غضب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويأتي هذا التعيين في وقت تتصاعد فيه التوترات في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في البحر الأحمر والتي أدت إلى ضربات انتقامية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال، الاثنين، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قراراً بتعيين أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبد الملك.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قراراً رئاسياً بتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 5, 2024

وسيتولى رئيس الوزراء المنتهية ولايته معين عبد الملك سعيد، دور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حسبما نشر مكتب مجلس الوزراء اليمني في وقت لاحق على موقع X.

أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء

وقال رئيس الوزراء اليمني الجديد وهو سياسي وأكاديمي يمني في منشور على حسابه على (إكس)، إنه يتولى المنصب “بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني”.

اتقدم بعظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحي الثقة وإصدار قرار تعييني رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي الهام لبلادنا الحبيبة.

اتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في… — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) February 5, 2024

ودعا بن مبارك الحكومة ومؤسسات الدولة اليمنية لـ”شحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي، في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي”.

وحض على “الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة، وإعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسؤولية”.

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خصم قوي للحوثيين

ووفق صحيفة “المونيتور” يُنظر إلى بن مبارك، سفير اليمن السابق لدى الولايات المتحدة، على نطاق واسع على أنه خصم قوي للمتمردين الحوثيين، الذين اختطفوه في عام 2015 واحتجزوه لعدة أيام، بينما كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية خلال صراع على السلطة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وشغل سابقًا منصب رئيس أركان المكتب الرئاسي اليمني، كما تم تعيينه مبعوثًا للبلاد لدى الأمم المتحدة في عام 2018.

وقال محمد الباشا، الخبير اليمني في مجموعة “نافانتي” للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، إن بن مبارك يُنظر إليه على أنه أحد “مهندسي التحالف الذي تقوده السعودية” والذي تدخل ضد الحوثيين في عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، بعد مرور عام على سيطرة المتمردين على العاصمة صنعاء.

وأضاف الخبير أن تعيينه “من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا”. وقال إنه “من غير المرجح أن يؤيد الحوثيون تعيين بن مبارك”، مضيفا أن بن مبارك خصم للجماعة منذ فترة طويلة.

من هو أحمد بن مبارك؟

ولد أحمد بن مبارك في عدن عام 1968 وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد وهو أستاذ في جامعة صنعاء. وعمل سابقًا كمستشار للعديد من المشاريع الدولية في اليمن في مجالات التعليم والتوظيف والتنمية الدولية.

ترأس العديد من الاستشارات الإدارية والدورات التدريبية وورش العمل لعدد من الجمعيات العامة والخاصة في اليمن والبحرين وبوروندي وإثيوبيا ورومانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا.

وشغل بن مبارك أيضا في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، منصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الإدارية وإدارة التسويق والإنتاج، فضلاً عن كونه مدير ضمان الجودة والتطوير من عام 2007 إلى عام 2009.