ابتسام بطمة تنهار وتناشد ملك المغرب العفو عن شقيقتها دنيا (شاهد)

وطن – عبرت “ابتسام بطمة” شقيقة الفنانة المغربية “دنيا بطمة”، عن حالة الحزن التي تعيشها مع عائلتها، بعد أن تم إلقاء القبض على شقيقتها في قضية “حمزة مون بيبي” الشهيرة.

وكانت السلطات المغربية ألقت القبض على الفنانة دينا بطمة ونقلها إلى سجن “الوداية” في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها بالحبس التي ستصل إلى فترة عام كامل على خلفية ما سمي بقضية حساب “حمزة مون بيبي”.

ونشرت ابتسام بطمة صورة جمعتها مع شقيقتها في لحظة مؤثرة، على صفحتها بانستغرام. ودعت لها بالصبر والنصر موجهة الشكر لكل المتعاطفين معها والذين طالبوا بالعفو عنها.

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ابتسام بطمة تكشف وضع العائلة بعد حبس دنيا

وأشارت إلى أن هذه الصورة تعني لها الكثير، وأنها حاولت أن تعبر عن مشاعرها بالكتابة بشأن القبض على شقيقتها لكنها لم تنجح في ذلك.

وأكدت شقيقة دنيا بطمة أن وصف ما في داخلها بالنار المحترقة لن يكون كافياً لأن ما تشعر به يتخطى ذلك بكثير. مشيرة إلى أنه منذ القبض على شقيقتها لم تستطع النوم.

وتابعت حديثها قائلة: “الظلم ظلمات يوم القيامة، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ودعت الله أن ينهي أزمة شقيقتها وأن يكتب لها النصر والنجاة. ويخفف عنها هذه الأزمة وينعم بالصبر على والدها ووالدتها.

وأنهت ابتسام بطمة تدوينتها بتوجيه الشكر لكافة المتابعين الذين ساندوا شقيقتها الفنانة المغربية وجهوا لها الدعاء وتضامنوا معها بالكلمات.

خاصة بعد أن أطلق عدد من متابعيها حملة من أجل المطالبة بالعفو الملكي عن دنيا بطمة وهي نفس المناشدة التي أطلقتها الأخيرة من الملك محمد السادس قبل أيام من القبض عليها.

دنيا تناشد الملك

وسبق أن تحدثت الفنانة دنيا بطمة في بثّ مباشر وبكت بحرقة طالبةً العفو من الملك المغربي، وأكدت أنها تتعرّض “لمؤامرة من عصابة كبيرة، ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل، ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعو ابتسام بطمة مع منشورها وانقسمت التعليقات ما بين الدعاء لها ومحاولة التخفيف عنها. بينما هاجم البعض شقيقتها بسبب الحساب ـ حمزة مون بيبي ـ الذي تسبب في أزمات للمشاهير من خلال ما نشره.

ورفضت محكمة النقض مؤخراً طلب إعادة المحاكمة في القضية التي بدأت منذ عام 2019، وصدر حكم فيها ضد دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام التي قضيت عام بالحبس بالفعل.

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وفي سياق تفاعلات القضية التي شغلت الرأي العام في المغرب لأشهر اتهمت دنيا بطمة زوجها السابق، محمد الترك في توريطها في القضية من خلال الاتفاق مع أشخاص لتقديم شهادة زور لإدانتها، بالإضافة إلى كشفه العديد من أسرارها وما يدور في منزلها.

يُذكر أن قضية “حمزة مون بيبي” بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث “فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد.واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة.