انهيار دنيا بطمة.. تقضي ليلتها الأولى في أحد سجون المغرب (فيديو)

وطن – كشفت حسابات مغربية عبر مواقع التواصل عن دخول الفنانة دنيا بطمة في حالة انهيار داخل المخفر بعد اعتقالها، وإرسالها إلى السجن لقضاء عقوبة بالحبس مدتها عام كامل، في قضية حساب “حمزة مون بيبي”.

وكانت الشرطة القضائية بالمغرب قد ألقت القبض على دنيا بطمة، الأربعاء، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، على خلفية القضية المشار إليها والتي تم إدانتها على إثرها بالسجن لمدة سنة نافذة.

دنيا بطمة في السجن

وأوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش، الفنانة والمطربة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، تنفيذا للحكم الصادر ضدها.

انهيار #دنيا_بطمة في المخفر بعد اعتقالها وتُرسل إلى السجن لعقوبةٍ مدتها عام كامل، كما قالت وسائل إعلامية مغربية، فيما أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان فرحها بالخبر!#كوليس تسألكم: هل تعتقدون أن دنيا بريئة أم فعلًا تستحق العقوبة والسجن؟#coulisse pic.twitter.com/SkXv5Z6tpZ — كوليس (@Coulissemag) January 31, 2024

وتقضي الفنانة دنيا بطمة تقضي ليلتها الأولى في السجن، وتداول نشطاء فيديو يوثق لحظة إيداعها سجن “الأوداية” بالعاصمة مراكش.

ووصلت دنيا بطمة للسجن المذكور من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها.

الفيديو أظهر سيارة بيضاء تقل المطربة المغربية ليتم إيداعها في السجن لقضاء عقوبتها.

دنيا بطمة وقضية “حمزة مون بيبي”

جدير بالذكر أن محكمة النقض بالرباط، كانت قد رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بدنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة عام.

وجاء ذلك بعد إثبات علاقة الفنانة المغربية بحساب “حمزة مون بيبي” الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

وتشتهر دنيا بطمة بإثارة الجدل دائما عبر إطلالاتها الفاضحة وتعمدها استخدام جسدها ومفاتنها في الترويج لأعمالها وحساباتها، لكسب الشهرة بهذه الطريقة الرخيصة، كما يصفها نشطاء.