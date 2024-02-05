محمد الترك يعلق على سجن دنيا بطمة.. والجمهور يشكره -فيديو

وطن- علق محمد الترك المنتج البحريني وطليق الفنانة المغربية دنيا بطمة على تنفيذ حكم الحبس بحقها لمدة سنة على خلفية القضية الشهيرة ب”حمزة مون بيبي”.

وعبر الترك في بث مباشر عبر حسابه على تيك توك عن تضامنه مع طليقته دون ذكر اسمها.

وقال “لا أتمنى السجن لأحد سواء كان قريباً أو حبيباً أو عدواً”، واصاف دخل السجن ب”شيء يوجع القلب”.

وتابع محمد الترك: “الله يصبر أهلها ويصبر الناس اللي يحبونها”.

ولفت إلى أن البعض كان يتوقع أن يشمت في سجن طليقته دنيا بطمة لكنه لن يفعل ذلك.

وقال: “الدنيا دوارة، اليوم تضحك على غيرك، غدا يضحك عليك مليون”.

وأثارت تصريحات محمد الترك إعجاب الجمهور، مشيدين بأخلاقه.

محمد الترك يرد على منتقديه

وأضاف أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لانتقادات كثيرة بعد أزمته مع طليقته.

وبين أنه خير الصمت على الرد على منتقديه أو التعليق على الهجوم الذي تعرض له.

ووصف محمد ترك منتقديه ومهاجميه بسبب أزمته مع طليقته بالـ “تافهين وحشرات السوشيال ميديا”.

أول ما ظهر على حساب بطمة بعد سجنها

يذكر أن حسابات بطمة على صفحات التواصل الاجتماعي مازالت نشطة بعد دخولها السجن.

وشارك حسابها الرسمي صورة لها وأرفقها بتعليق: “اللهم أخرجها من خلق الضيق إلى أوسع طريق، كما وجه دعاء بالفرج وقضاء الحاجة ونصرها”.

واضاف في تعليق على المنشور قائلاً: “اللهم لا رب لي سواك اسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي إلا أنت ففرج عن أختي وانصرها واستجب لدعائي إنك أنت القريب المجيب لا حول ولا قوة إلا بك حسبي الله ونعم الوكيل”.

وختم التعليق بثلاث هاشتاغات: “كلنا دنيا بطمة” و”دنيا بطمة” و”المغرب مغربنا”.

دنيا بطمة وقضية “حمزة مون بيبي”

يذكر أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش، أوقفت الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، تنفيذا للحكم الصادر ضدها.

ورفضت محكمة النقض بالرباط، الشهر الفائت طلب النقض الخاص بدنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة عام.

وجاء ذلك بعد إثبات علاقة الفنانة المغربية بحساب “حمزة مون بيبي” الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

وتشتهر بطمة بإثارة الجدل دائما عبر إطلالاتها الفاضحة وتعمدها استخدام جسدها ومفاتنها في الترويج لأعمالها وحساباتها، لكسب الشهرة بهذه الطريقة الرخيصة، كما يصفها نشطاء.